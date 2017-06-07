طرح ایمن سازی جاده های آذربایجان غربی تداوم یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجان غربی، فروغ فاریابی افزود: راه سفره‌ای است که ما در مقابل مردم پهن کرده ایم و باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی به بهترین نحو حق میزبانی را به جا آوریم.

وی با ابراز تأسف از روند رو به رشد تلفات انسانی ناشی از تصادفات در جاده‌های آذربایجان غربی گفت: براساس آمار پلیس راه تعداد تصادفات کم ولی تعدا تلفات بالا است که این امر از شدید بودن سوانح حکایت و باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی رفتار رانندگان را اصلاح و با اجرای برنامه‌های سخت افزاری عامل جاده را در میزان شدت تصادفات حذف کنیم.

فاریابی یادآور شد: در ایام نوروز امسال ۱۹ درصد کاهش تلفات ناشی از سوانح در جاده‌های آذربایجان غربی را شاهد بودیم اما پس از پایان طرح این سیر نزولی به حالت عکس ادامه داشت که نیاز است با قوت بیشتری برنامه‌های نظارتی و کنترلی ایام نوروز را ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سرعت عامل مهم در تلفات جانی ناشی از سوانح است، نصب و راه اندازی دوربین‌های ثبت تخلف جاده‌ای در آینده نزدیک می‌تواند در از بین بردن این عامل نقش بسزایی ایفا کند. ‌