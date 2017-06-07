ملاحظه ای در اعمال و اجرای قوانین زیست محیطی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش عصر امروز در جلسه شورای اداری استان یزد با اشاره به وضعیت محیط زیست کشور اظهار داشت: احکام خوبی در برنامه توسعه ششم در رابطه با محیط زیست و منابع طبیعی در نظر گرفته شده و به نظر می رسد محیط زیست مقطع بسیار خوبی را پشت سر می گذارد و امیدواریم با در نظر گرفتن بودجه لازم، برنامه ریزی ها به خوبی به مرحله اجرا درآید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سلامت مردم امری بسیار مهم و ضروری است، افزود: باید از ظرفیت صاحبان صنایع در حفظ سلامت مردم و ارتقا محیط زیست به خوبی استفاده شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: کارخانجات یزد استعداد و توان و ظرفیت پایش بر خط را دارند و ما پشتبیان صاحبان صنایع هستیم اما متاسفانه این سیستم دو دفتری و گریز از مالیاتی که در یزد باب شده، نشان می دهد برخی صنایع شفافیت لازم را در زمینه های مختلف ندارند.

تابش عنوان کرد: ما از صنایع حمایت می کنیم اما از آنها می خواهیم آنها هم صداقت لازم را در زمینه های مختلف داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما هیچ ملاحظه ای در اعمال و اجرای قوانین زیست محیطی با هیچکس نداریم و انتظار صداقت از صاحبان صنایع در این زمینه وجود دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: باید دراستان یزد سیستم های پایش بر خط با مشارکت صاحبان صنایع انجام شود و از استاندار و مدیران نیز انتظار حمایت داریم.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود، احیای صندوق محیط زیست، مشارکت مردم در امور زیست محیطی، تقویت تشکل های زیست محیطی، اهتمام به آموزش های عمومی و ... را از مواردی برشمرد که باید در زمینه حفاظت از محیط زیست به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: وضعیت هوا، آب، خاک، گیاهان، جانوران و ... در دنیا و کشور خوب نیست و امیدواریم با کمک مسئولان اجرایی خلأها را رفع کنیم تا وضعیت بهتری را در این حوزه ها شاهد باشیم.

تابش همچنین اظهار داشت: در گذشته استقرار صنایع پرآبخواه در استان کویری یزد را داشتیم که باید برای جایگزینی یا اصلاح سیستم آبرسانی به این صنایع تدبیری اندیشیده شود.

وی یادآور شد: تحریم ها صنایع را هدایت کرد به سمت به سمت خرید دستگاه‌ها و ماشین آلات ارزان قیمت که باید این دستگاه ها گاهی آلاینده هستند که اکنون با برداشته شدن تحریم ها نباید از این ماشین آلات و سیستم ها استفاده شود.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه جدی به بحث مناطق حفاظت شده شد و افزود: این فضاها با حداقل امکانات و نیروها در حال اداره شدن هستند و لازم است برای بهبود وضعیت آنها اقدامات اساسی انجام شود.

وی همچنین خواستار توجه جدی شورای محیط زیست و مدیران استانی به بحث گونه های نادر نظیر یوزپلنگ آسیایی، دفع پسماندها، معدنکاری و .... شد.