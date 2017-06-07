حوادث امروز اوج درماندگی و حقارت داعش را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تروریستی امروز در حرم مطهر امام راحل و مجلس شورای اسلامی که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از هم وطنان مان منجر شد، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی پیامی صادر کرد.

متن این پیام به این شرح است؛

انقلاب اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی از همان بدو تولد با توطئه‌های داخلی و خارجی مواجه بود و پس از آن‌که دست منافقین و گروهک‌های صدر انقلاب را از غائله‌آفرینی و ترور علیه ملت بیگناه کوتاه کرد، طی هشت سال دفاع مقدس، جانانه جلوی ارتش متجاوز حزب بعث که از پشتیبانی ابرقدرت‌ها هم برخوردار بود ایستاد. امروز ایران اسلامی با گذشت قریب به چهل سال از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی چشم جهانیان را از صلابت و استقامت خود در برابر سختی‌ها خیره ساخته و نشان داده است که همواره به مدد ایمان مستحکم و همت بلند خویش از کوران حوادث سخت و نفسگیر، پیروز و سربلند بیرون آمده است.

از این رو، عملیات تروریستی امروز گروهک تکفیری بزدل و مزدور موسوم به داعش در حرم امام راحل عظیم‌الشأن و ساختمان جنبی مجلس شورای اسلامی در مقایسه با چهل سال پیشینیه انقلابی و جهادی ملت سلحشور ایران عملیات مذبوحانه و حقیری به شمار می آید که اوج درماندگی و حقارت این گروهک تکفیری را به نمایش گذاشت و نشان داد که این دمل چرکین در معرض از دست دادن ادعای پوشالی خلیفگی و در آستانه نابودی کامل قرار دارد.

به‌راستی چقدر احمقند سلفی‌های وحشی و سفاکی که گمان می‌کنند با به شهادت رساندن مسلمانان روزه‌دار در ماه مبارک رمضان، در ایمان و اراده انقلابی و محکم ملت بزرگ ما خللی وارد خواهد شد. بی‌تردید و به کوری چشم تکفیری‌های سیاه‌دل، چنین جنایت‌هایی در بنیان مستحکم وحدت و انسجام امت مسلمان و مذاهب اسلامی نه تنها خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت بلکه باعث استحکام هرچه بیشتر آن خواهد شد، و آنچنانکه در کلام حق نیز تأکید شده، خداوند در کمین ستمکاران است.

اینجانب با عرض تسلیت به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری، ملت بزرگوار ایران و خانواده‌های شهدای امروز، ضمن محکومیت شدید این دو عملیات تروریستی که با دست جنایتکار آمریکا و اسرائیل و ایادی تکفیری آن‌ها به وقوع پیوست، برای شهدای عزیز این حوادث طلب اجر عظیم و برای مجروحین شفای عاجل مسئلت می‌نمایم.