هنری که رنگ خدا بگیرد ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی چهارشنبه شب در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه و هنرمندان استان که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین برگزار شد، اظهار کرد: طبق روایات موجود، شب قدر آغاز سال مؤمنان و زمان برنامهریزی برای آینده است که خداوند در آن انسان را برای تصمیمگیری درباره آینده وی دعوت کرده است.
وی افزود: خردادماه سال ۵۴ طلبهها با وجود تهدید، ارعاب، شکنجه و خفقان آن روزها در مدرسه فیضیه تجمع کردند و آن زمان که رسانه متعهدی برای بازتاب وقایع وجود نداشت، رژیم شاه با دستگیری و شکنجه طلبهها از افشاگری واقعیتها جلوگیری می کرد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: شنیده شد که آن روزها روزنامه ای از حادثه فیضیه با تیتر «بلوای قم کشف شد» و عنوان حادثه «مارکسیستهای اسلامی» به منظور وارونه جلوه دادن حقیقت برای مردم حکایت کرد و اگر امروز برخی رسانهها مطالب خلاف واقع منتشر میکنند چیز غریبی نیست.
عابدینی از منبر به عنوان رسانه پرقدرت آن دوران یاد کرد و افزود: هیچ زمانی نیروهای جوان انقلابی چنین قدرتمندانه عمل نکردهاند و نباید احساس کنید که ضعیف هستید و یا کاری نشده است.
وی تصریح کرد: هنرمندان و رسانهها باید گرد و غبار را از روی هنر و وقایع اسلامی بزدایند چنان که مرحوم فرجاله سلحشور، کارگردان فقید قزوینی تا حدی غبار از هنر سوره یوسف برداشت و اثری ماندگار به فراسوی مرزها رساند.
امام جمعه قزوین یادآورشد: هنر باید فقط برای خدا باشد و رنگ خدایی بگیرد؛ زیرا در این صورت است که میماند و هر آنچه در تاریخ مانده، رنگ خدایی داشته است.
عابدینی بیان کرد: قرآن کریم با ابزار هنر به دلها راه یافت و ماندگار شد و ما هم برای حفظ هنر خود باید تمام کانالها و سایتهای هنری خود را خدا متصل کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت داشتن صداقت در هنر گفت: در صورت نداشتن صداقت، هنر به سیاست زدگی آمیخته میشود و همین صداقت مرز میان سیاست و سیاستزدگی را مشخص میکند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: هنرمندان نباید اجازه دهند سنگرهای امر به معروف و نهی از منکر خالی بماند و ابنزیاد به خیمههای حسینی هجوم بیآورد.
عابدینی تصریح کرد: هنرمندان باید فرصت هنرمندی را قدر بدانند؛ زیرا به فرموده خداوند متعال زمانی نعمت افزون میشود که قدر آن دانسته شود.
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