به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تروریستی که در پشت لباس زنانه پنهان شده نمی‌داند که ملت ایران با ظلم و ترور غریبه نیست.

وی افزود: اقدام وحشیانه و ناجوانمردانه گروهک‌های تروریستی در حمله به مرقد امام خمینی (ره) و همچنین مجلس شورای اسلامی ذره‌ای ترس به دل ملت ایران راه نداده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: این اقدام که موجب شهادت چند تن از مردم و نیروهای امنیتی شد، موجب تأسف و تألم خاطر ملت ایران شده اما بار دیگر اتحاد ملت ایران را به اثبات رساند.

فیضی افزود: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب هدف کوتاه‌مدت دشمن به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب و فتنه در کشور است که ملت ایران همواره آماده بوده و در مقابل این فتنه‌ها خواهد ایستاد و آن را خنثی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دشمن بداند و آگاه باشد که ملت ایران هرگز نمی‌هراسد و حرکت خود را برای ترویج و گسترش اسلام روحانی و آرامش و توسعه در کشور با قدم‌های مستحکم‌تر به پیش خواهد برد.