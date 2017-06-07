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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۱۵

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

هیچ تروری ملت بزرگ ایران را از مسیر خود بازنمی‌دارد

هیچ تروری ملت بزرگ ایران را از مسیر خود بازنمی‌دارد

اردبیل – نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ تروری در تاریخ کشور ایران نتوانسته این ملت را از مسیر خود باز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تروریستی که در پشت لباس زنانه پنهان شده نمی‌داند که ملت ایران با ظلم و ترور غریبه نیست.

وی افزود: اقدام وحشیانه و ناجوانمردانه گروهک‌های تروریستی در حمله به مرقد امام خمینی (ره) و همچنین مجلس شورای اسلامی ذره‌ای ترس به دل ملت ایران راه نداده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: این اقدام که موجب شهادت چند تن از مردم و نیروهای امنیتی شد، موجب تأسف و تألم خاطر ملت ایران شده اما بار دیگر اتحاد ملت ایران را به اثبات رساند.

فیضی افزود: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب هدف کوتاه‌مدت دشمن به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب و فتنه در کشور است که ملت ایران همواره آماده بوده و در مقابل این فتنه‌ها خواهد ایستاد و آن را خنثی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دشمن بداند و آگاه باشد که ملت ایران هرگز نمی‌هراسد و حرکت خود را برای ترویج و گسترش اسلام روحانی و آرامش و توسعه در کشور با قدم‌های مستحکم‌تر به پیش خواهد برد.

کد مطلب 3998763
محمد میرزایی ناطق

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