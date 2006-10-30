به گزارش خبرگزاري مهر، بانك توسعه صادرات در اطلاعيه اي اعلام كرد: تسهيلات اعطايي بانك صرفاً در مواردي كه منجر به صدور كالا يا خدمت گردد، اختصاص مي‌يابد.

همچنين تسهيلات بانك توسعه صادرات در پنج زمينه به شرح زير قابل پرداخت است:

1- تأمين مالي براي احداث واحدهاي جديد توليدي يا توسعه و نوسازي واحدهاي موجود كه منجر به توليد كالا يا خدمت قابل صدور شوند. گزارش توجيه اقتصادي فني و مالي اين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد واجد شرايط زير باشد:

الف- براساس اصول و مباني پذيرفته شده و استاندارد تهيه شده باشد.

ب- در فصل "بررسي بازار" آن گزارش، اطلاعات قابل استنادي از قابليت صدور تمام يا بخشي از كالا يا خدمت توليدي آن واحد و قابليت رقابت با محصولات خارجي ارائه گردد.

ج- مفروضات اوليه و پايه‌اي گزارش براساس واقعيات روز تنظيم شده باشد.

2- تأمين مالي سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي و تجاري كه قرارداد يا قراردادهاي صدور كالا يا خدمت منعقد كرده‌اند؛ رعايت شرايط زير ضروري است:

الف- چنانچه گيرنده تسهيلات واحد توليدي باشد، گزارش توجيهي درخصوص توان فني توليد كالا يا خدمت موضوع قرارداد را ارائه دهند.

ب- چنانچه گيرنده تسهيلات، شركت تجاري صادركننده كالا يا خدمت باشد، روش و نحوه تأمين و تدارك كالا يا خدمت موضوع قرارداد را ارائه نمايند.

ج- قراردادهاي صادراتي كه از خريدار خارجي اعتبار اسنادي (LC) معتبر دريافت نموده باشد، تا 90 درصد مبلغ اعتبار اسنادي تأمين اعتبار مي‌شوند.

د- قراردادهاي صادراتي كه به دليل ويژگي‌هاي كالا يا خدمت صادراتي، يا شرايط اقتصادي و سيستم بانكي كشور هدف، امكان گشايش اعتبار اسنادي نداشته باشند، با ارائه‌ي قرارداد صادراتي معتبر و تبيين روش تحويل محصول به خريدار و روش وصول وجه از خريدار و با نظارت بانك، نسبت به تأمين اعتبار اقدام مي شود.

هـ - صادركنندگاني كه نسبت به صدور كالا به صورت اماني اقدام مي‌نمايند، با ارائه گزارشي از برنامه و شرايط صدور محصول موردنظر، تبيين نحوه نگهداري كالا در خارج و روش عرضه و فروش محصول به مشتريان خارجي و روش وصول وجه از خريداران خارجي و بازپرداخت تسهيلات، با نظارت و مشاركت بانك، مي‌توانند تسهيلات اعتباري بانك را دريافت كنند.

و- اعتبارات اسنادي بايد از طريق خريداران واقعي خارجي گشايش شده و همچنين قراردادهاي صادراتي نيز بايد با خريداران واقعي خارجي منعقد شده باشد. اعتبارات اسنادي يا قرارداد صادراتي با اشخاص حقيقي و حقوقي كه با صادركننده داراي ذينفع واحد يا مديريت مشترك باشند، مشمول شرايط صادرات اماني خواهند بود و براساس ضوابط "صادرات اماني" تسهيلات دريافت خواهند كرد.

3- تأمين مالي براي صدور كالا و فروش آن به صورت مدت‌دار به خريدار خارجي، به صورت اعتبار خريدار يا اعتبار فروشنده قابل پرداخت است.

دوره تسهيلات مالي به شرح زير است:

الف- كالا و خدمات مصرفي 3 ماه تا يكسال

ب- كالاهاي واسطه‌اي يكسال تا سه سال

ج- كالاي سرمايه‌اي سه تا پنج سال

د- خدمات مهندسي يك تا سه سال

4- سرمايه‌گذاري در خارج از كشور: سرمايه‌گذاران ايراني كه در كشورهاي خارج، اقدام به اجراي يك طرح سرمايه‌گذاري مي‌نمايند، مشروط به ارائه گزارش توجيهي اقتصادي طرح موردنظر، متناسب با ميزان كالا و خدمات ايراني مورد مصرف در آن طرح، تسهيلات اعتباري دريافت مي‌نمايند. نسبت كالا و خدمات ايراني به تسهيلات قابل پرداخت، متناسب با نوع پروژه، محل سرمايه‌گذاري، گزارش توجيهي پروژه سرمايه‌گذاري است و حداقل 60 درصد خواهد بود.

5- صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه، حسن انجام كار و پيش پرداخت براي شركتهاي مهندسي كه از طريق مناقصه هاي بين المللي نسبت به عقد قراردادهاي طراحي يا اجرايي فني و مهندسي اقدام مي نمايند.

براساس اين گزارش، بانك توسعه صادرات ايران، با احراز موارد فوق، مشاركت با مشتريان در منافع و عوايد حاصل از صادرات، در قالب بانكداري بدون ربا را وجهه همت خود قرار داده و تا حد امكان، از پرداخت وجه نقد در قبال اخذ وثيقه ملكي اجتناب مي‌كند.

همچنين بانك توسعه صادرات ايران در عين استقبال از هرگونه فعاليت صادراتي، اولويت‌هاي زير را در بررسي و تصويب اعتبارات صادراتي ملحوظ مي‌نمايد:

الف- فعاليت‌هاي تبديلي محصولات كشاورزي

ب- فعاليت‌هاي تبديلي فرآوري مواد معدني

ج- فعاليت‌هاي مرتبط به مكانيزاسيون كشاورزي

د- فعاليت‌هاي مرتبط به توليد مصالح صنعتي ساختماني

هـ- خدمات توليد نرم‌افزار و IT

و- خدمات فني و مهندسي و خدمات مالي و بيمه‌اي

ز- فعاليت‌هاي مرتبط به ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بين واحدهاي كوچك توليدي و شكل دادن خوشه‌هاي صادراتي و ايجاد يا بهره‌برداري از علائم تجاري معتبر.

ح- فعاليت‌هاي مرتبط به ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بين واحدهاي كوچك توليدي و صنايع بزرگ و ايجاد زنجيره توليد.

اطلاعيه بانك توسعه صادرات مي افزايد: اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي، متناسب با سوابق اعتباري و صادراتي، خوش حسابي با بانك، وضعيت صورتهاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش حسابرسي مستقل و نسبت كفايت سرمايه مشتري انجام خواهد شد.

نداشتن اعتبار معوق و انجام توافق‌هاي لازم براي تعيين نحوه بازپرداخت تسهيلات قبلي، جزو شرايط الزامي و تعيين كننده جهت پرداخت تسهيلات جديد است.

همچنين بانك توسعه صادرات ايران، نسبت به مذاكره جدي با مشترياني كه داراي اعتبار معوق داشته اند، اقدام كرده، با تعدادي از آنان توافق‌هاي لازم براي وصول مطالبات بعمل آورده است و پيگيري جدي براي حل مسئله اعتبارات معوق بانك را از طريق مذاكره و توافق با مشتريان و در صورت لزوم طرق قانوني ديگر اقدام خواهد كرد.