ظرفيت جابجايي روزانه مسافران مترو به 5/1 ميليون نفر مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي با تاكيد بر اينكه عدم ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي در كلانشهر تهران معضل مهمي است كه بايد براي آن چاره اي انديشيده شود ، تصريح كرد: در صورت توسعه سيستم حمل و نقل عمومي پايتخت شامل تقويت شبكه مترو ، اتوبوسراني و تاكسيراني مي توان به ظرفيت جابجايي شهروندان در سفرهاي درون شهري را تا حدود 10 درصد بدون افزودن بر ميزان آلايندگي و حجم ترافيك افزايش داد.

وي با بيان اينكه سهم حضور خودروهاي تك سرنشين در معابر پايتخت 36 درصد است كه اين وضعيت در ساعات اوج ترافيك به 57 درصد نيز مي رسد ، افزود: نمي توانيم از شهروندان توقع داشته باشيم خودرو شخصي نخرند چراكه داشتن خودرو يك حق است اما استفاده از معابر يك امتياز محسوب مي شود و اين امتيازي است كه فقط بايد در چارچوب قانون از آن استفاده كرد، البته با اين شرط كه كمترين مشكل براي سايرشهروندان ساكن در يك شهر ايجاد شود .



تشكري هاشمي معتقد است: در صورتي كه بودجه خريد بنزين در بخش مترو به عنوان شبكه حمل و نقل ريلي پايتخت هزينه شود ، ظرفيت جابجايي مسافران به حدود 5/1 ميليون مسافر در روز مي رسد و اين به معناي كم شدن 5/1 ميليون سفر با خودرو شخصي در معابر پايتخت است.

معاون شهردار تهران گفت: اگر جابجايي مسافران با شبكه حمل و نقل عمومي كارا ، ايمن و مطلوب صورت گيرد قطعا سهم خودروهاي شخصي در ايجاد ترافيك به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت.