يك راستگراي تندور وزير امور راهبردي رژيم صهيونيستي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر نخست وزيري اسرائيل با اعلام اين خبر افزود كه 22وزير به نفع ليبرمان و ورود وي به كابينه راي دادند و تنها "عوفير بينيس باز" از حزب كار اسرائيل عليه ورود ليبرمان راي داد.

برپايه اين گزارش، تعيين امروز ليبرمان صرفا يك اقدام اجرايي به شمار مي رود زيرا كميته مركزي حزب كار اسرائيل روز گذشته براي پيوستن ليبرمان به كابينه اولمرت چراغ سبز نشان داده بود و پيوستن ليبرمان به كابينه ائتلافي اسرائيل به عنوان مرحله اي در جهت گرايش راستگرايانه كابينه به شمار مي رود.

خبرگزاري فرانسه به نقل از تحليلگران افزود: ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" با مواضع تندروانه خود شناخته مي شود و وي فردي است كه در سال 2001ميلادي تاييد خود از حمله به ايران و سد آسوان در مصر را ابراز داشت و همچنين مخالف عقب نشيني اسرائيل در سال گذشته از نوار غزه و برچيدن صدها شهرك اسرائيلي بود.