از سرگيري محاكمه ديكتاتور عراق / تحريم دوباره دادگاه از سوي رئيس تيم وكلاي صدام

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نوزدهمين جلسه دادگاه صدام و همدستانش امروز با حضور همه متهمان و خليل الدليمي رئيس تيم وكلاي صدام كه جلسات پيشين دادگاه را تحريم كرده بود، برگزار شد.

خليل الدليمي رئيس تيم وكلاي صدام و ساير وكلاي اين تيم ماه گذشته در اعتراض به آنچه دخالت دولت عراق در امور دادگاه و تعيين قاضي جديد براي آن دانست؛ جلسات دادگاه را تحريم كرده بود.

الدليمي در آغاز جلسه دادگاه با قرائت يادداشتي، 12 درخواست را براي پايان دادن وكلاي اصلي صدام به تحريم جلسات دادگاه مطرح كرد اما قاضي اين درخواست ها را رد كرد و گفت: اين مسائل در دوره رياست قاضي هادي العامري مطرح بوده است.

الدليمي افزود: خواهان اجازه به وكلاي عرب و خارجي براي مشاركت در دادگاه هستم و دادگاه به درخواست متهم حسن رشيد براي تحقيق درباره ضرب و شتم وي از سوي نگهبانان پاسخ نداده است كه اين بدان معناست كه دادگاه قادر به حفاظت از موكلان نمي باشد.

برپايه اين گزارش؛ سپس بحث و جدلي بين رئيس تيم وكلاي صدام و قاضي العربي درباره خطاب قرار دادن صدام حسين به عنوان رئيس جمهور در گرفت و العريبي خطاب به رئيس تيم وكلاي صدام گفت : به متهم به عنوان رئيس جمهور اشاره نكن ، زيرا در دادگاه يك رئيس وجود دارد و آن هم رئيس دادگاه است و صدام را به نام موكل يا متهم صدا بزن.

الدليمي در پاسخ گفت : اگر دادگاه به درخواست هاي ياد شده پاسخ ندهد؛ وي مجبور به ترك سالن دادگاه خواهد شد، زيرا آماده اعطاي مشروعيت به اين دادگاه نيست.

برپايه اين گزارش، رئيس دادگاه درپي خارج شدن تيم وكلاي اصلي صدام و همدستانش دو وكيل تسخيري را بار ديگر براي دفاع از صدام و دو تن ديگر از متهمان تعيين كرد و دادگاه به گفته هاي شمار ديگري از شاهدان درباره عمليات انفال گوش فرا داد.

دادگاه صدام براي بررسي پرونده انفال از 21 آگوست گذشته شروع شد و تاكنون به گفته هاي بيش از 49شاهد گوش فرا داده است.

صدام و شش تن از همدستانش متهم هستند كه درسال 1988 عليه مردم بيگناه كرد طي عمليات انفال اقدامات فجيعي انجام دادند و بيش از 100 هزار تن از آنان را كشتند.

"علي حسن مجيد" معروف به علي شيميايي و"صابرعبدالعزيز الدوري" عضو رهبر منطقه اي حزب بعث ، "طاهر توفيق العاني" عضو رهبري منطقه اي حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائي" وزيردفاع سابق و فرمانده عملي حمله انفال، "حسين رشيد التكريتي" عضو فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، "فرحان مطلك الجبوري" رئيس اطلاعات نظامي مناطق شرقي عراق، ديگر متهمان پرونده انفال هستند.

از سوي ديگر رئيس تيم دفاع از جنايات صدام درباره اعدام ديكتاتور سابق عراق هشدار داده است و ادعا كرده است در اين صورت تمام منطقه با يك بحران تمام عيار روبرو خواهد شد.