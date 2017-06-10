کتاب «دوبیتی های ماسال- شاندرمن» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دوبیتی های ماسال- شاندرمن» مجموعه ای از دوبیتی های عامیانه مناطق ماسال و شاندرمن است که توسط «زینب ملکی معافی» گرد آوری شده است.

در مقدمه این کتاب آمده، شاید با توجه به تغییر مولفه های زیبایی شناسی شعر امروز، زیبایی های فرمی و تکنیکی ادبیات عامه چندان مجاب کننده و جذاب نباشد؛ اما پرداختن به این بخش ادبی و جمع آوری آن، به مراتب مهم تر و ضروری تر از آن است که صرفاً جنبه التذاذ هنری آن مد نظر قرار گیرد زیرا هجوم بی وقفه رسانه های فراگیر و ظهور انواع ادبی- هنری در جهان، به ویژه از اواسط قرن نوزدهم و تسری آن به کشورهای در حال توسعه سبب شده استتا مخاطبان زبان و ادبیات و هنر، در رویارویی با این پدیده های نوظهور، داشته های ادبی- هنری گذشته خود را از یاد ببرند.

«دوبیتی های ماسال- شاندرمن»نیز از جمله آثار عامیانه ای است که با هدف حفظ آثار فولکلور این منطقه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

تَلاری پِشیمَه، تَختم طلایه/ ابریشم گُل گُله بَختم سیایه/ همه چادر ژَنن چادر زَر افشون/ چمن چادر سیا دیلِم پریشون

بالای تالار رفتم تَختم از طلاست/ ابریشم رنگارنگ است و بخت من سیاه است/ همه چادر زربافت برپا می کنند/ اما چادر من سیاه است و دلم آشفته و پریشان

عنوان کتاب: دوبیتی های ماسال- شاندرمن

گرد آورنده: زینب ملکی معافی

ناشر: فرهنگ ایلیا

نوبت چاپ: نخست. بهار ۹۶

شمارگان: هزار نسخه

قیمت: ۱۰ هزار تومان