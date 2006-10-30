تروريسم از مشكلات مهم منطقه است / فقدان ترتيبات امنيتي موثر باعث رشد شرارت هاي سازمان يافته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين اجلاس، خالد رحمان انديشمند پاكستاني سخنراني كرد. وي در بخشي از سخنانش گفت: يكي از موضوعات مهم و اساسي همكاري هاي منطقه اي مي تواند همكاري در زمينه محيط زيست و مسائل فرهنگي باشد و سازمان شانگهاي دورنماي مناسبي از اين همكاري ها ترسيم مي كند.

وي خواستار بسيج امكانات و اراده كشورهاي منطقه براي مقابله با يكجانبه گرايي آمريكا شد و افزود: مساله انرژي و امنيت انرژي مي تواند از جمله اولويت هاي سازمان شانگهاي باشد. رحمان خاطر نشان كرد: تروريسم و افراط گرايي از جمله مشكلات مهم منطقه است و باعث دخالت بيگانگان در منطقه مي شود.

اين كارشناس امور استراتژيك ضمن اشاره به تجربه آمريكا در حمله به عراق گفت: نيروهاي ائتلاف در آمريكا نتوانسته اند در افغانستان موفق باشند.

وي افزود: فقدان ترتيبات امنيتي موثر در منطقه باعث رشد قاچاق مواد مخدر و شرارت هاي سازمان يافته شده است. حل موضوع كشمير توسط هند مي تواند گام مهمي در گسترش سازمان شانگهاي بردارد، امروز پاكستان و افغانستان خواستار پيوستن به سازمان شانگهاي هستند.

به گزارش مهر در ادامه اين اجلاس، صفر اف از تاجيكستان به بيان ديدگاههاي خود پيرامون سازمان همكاري هاي شانگهاي پرداخت و گفت: فقر مهمترين زمينه براي رشد تروريسم در منطقه و رشد افراط گرايي است اما به مرور وضع بهتر مي شود و زمينه هاي اجتماعي فقر در حال از بين رفتن است.

محمد جان اف آخرين سخنران اين همايش بود، وي با تاكيد بر همبستگي كشورهاي عضو سازمان شانگهاي خواستار گسترش كشورهاي عضو اين سازمان و تدوين يك الگوي توسعه جامع كشورهاي عضو شد.