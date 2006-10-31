دانش آموزان 1350مدرسه تحت پوشش تغذيه رايگان قرار دارند

غلامرضا حسني مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بيرجند ، جمعيت دانش آموزي تحت پوشش تغذيه رايگان اين استان را 126 هزار نفر اعلام كرد و افزود: 81 هزار نفر از دانش آموزان شهرستان ها و روستاهاي حاشيه شهرها با شير پاستوريزه و 45 هزار نفر از دانش آموزدر روستاهاي دور افتاده با شير استريليزه شده تحت پوشش تغذيه رايگان قرار مي گيرند.

وي توزيع شيردر مناطق محروم خراسان جنوبي را ازتاريخ 6 آبان ماه اعلام كرد و افزود : در بعضي از مدارس محروم سطح استان در روزهاي فرد ودر بعضي از مدارس در روز هاي زوج شيرتوزيع مي شود.

حسني مقدم خاطر نشان كرد: در برخي مناطق نيز علاوه بر شير ، كيك ، بيسكويت ، مغز بادام زميني و... در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه زمان تغذيه رايگان در مدارس خراسان جنوبي تا 95 روز ديگر ادامه دارد ، اظهار داشت: با توجه به محروم بودن اين استان بايد اعتبارات اين بخش افزايش يابد تا حد اقل تا پايان ارديبهشت 86 دانش آموزان بتواند از تغذيه رايگان استفاده كنند.

حسني مقدم در پايان يادآور شد: در ابتداي سال تحصيلي جاري ، لوازم التحرير اقلامي از قبيل 148 هزار خودكار ، 97 هزار مداد ، 7500 پرگار ، 8 هزار بسته مداد رنگي ، 145 هزار جلد دفتر و پوشاك به ميزان 4 هزار جفت ، 4 هزار مقنعه و 1200 دست مانتو شلوار به دانش آموزان نيازمند اهدا شده است.