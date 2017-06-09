عربستان حامی اصلی تروریسم است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- وحید پورتجریشی: انجام حملات تلخ تروریستی روز چهارشنبه به ساختمان مجلس شورای اسلامی و حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) بار دیگر چهره مخوف و زشت تروریسم و فجایع ناشی از آن در منطقه را هویدا کرد.

اهمیت حادثه تروریستی انجام شده در تهران از این منظر بود که تهران، به عنوان امن ترین پایتخت منطقه و حتی فراتر از آن نیز پس از گذشت سالها از وقایع تروریستی تلخ دهه ۶۰ و سالها حضور فعالانه تروریست ها در خاورمیانه، قربانی تروریسم سازمان یافته شد. حادثه تروریستی تهران تنها مصیبتی برای مردم و دولت ایران، بلکه زنگ خطری بزرگ برای تمامی کشورهای منطقه به حساب می آید و دلیل آن هم این است که تنها نقطه امن خاورمیانه نیز سرانجام مورد حمله تروریست های کوردل و افراطی مورد حمایت عربستان سعودی قرار گرفت. آنچه مسلم است مبارزه با تروریسم در خاورمیانه پس از حمله تروریستی به تهران می بایست وارد فاز جدید شده و با جدیت دوچندان در سطح منطقه و جهان پیگیری شود.

در همین راستا، خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «اندی استوری»، استاد دانشگاه دوبلین داشته است. وی دارای مدرک دکترای جامعه شناسی از مدرسه جامعه شناسی و سیاست های اجتماعی دانشگاه بلفاست بوده و در حال حاضر عضو هیئت علمی مرکز مطالعات توسعه دانشگاه دوبلین ایرلند است.

متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است.

*همانطور که می دانید رهبران بسیاری از کشورهای جهان به جز دونالد ترامپ حادثه تروریستی تهران را محکوم کردند. چرا رئیس جمهوری آمریکا از صدور بیانیه در این خصوص خودداری کرد؟

من فکر می کنم که ترامپ به صورت دوپهلو سخن گفت و حملات را محکوم کرد. اما وی در عین حال گفت آنهایی که حامی تروریسم هستند، خود قربانی آن خواهند شد که مسلما موضعی دو پهلو به حساب آمده و اوج انتقاد وی از ایران را نشان می دهد.

*برخی از کارشناسان گمانه زنی هایی در خصوص نقش احتمالی عربستان سعودی در حادثه حملات تروریستی تهران را مطرح کرده اند. این درحالیست که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان دست داشتن کشورش در این حملات را رد کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

جدا از مورد حملات تروریستی انجام شده در تهران، عربستان سعودی آشکارا از تروریسم در سطح منطقه و جهان حمایت می کند. نقش عربستان در تشکیل القاعده به خوبی معلوم است و حمایت این کشور از افراطی گری های وهابیت نیز کاملا مشهود است.

*اساسا ریشه های تروریسم در خاورمیانه چه مواردی هستند؟

سوال بسیار پیچیده ای است. بسیاری از فاکتورها در پاسخ به این سوال دخیل هستند. اما نقش عربستان سعودی در کنار مداخله خارجی طولانی مدت در منطقه به خصوص حملات و تجاوزهای انجام شده از سوی قدرت های غربی از عوامل اصلی این مساله به حساب می آیند.

*چگونه می توان مبارزه جهانی علیه تروریسم را سامان داد؟ امروزه اکثر رهبران جهان به شکل فزاینده ای در خصوص چنین مبارزه ای و اهمیت مبارزه جهانی علیه تروریسم سخن می گویند. اما سوال اینجاست که آیا این سخنان تنها یک شعار سیاسی است و یا با دستیابی به یک اراده مشترک قابلیت اجرای آن نیز وجود خواهد داشت؟

از جانب غربی ها راه اصلی مبارزه با تروریسم، توقف بمباران ها و تجاوز به خاورمیانه و مناطق دیگر و پایان دادن به حمایت از حامیان سرکوبگر تروریست ها به خصوص عربستان سعودی است. این مساله هم نیازی به اراده مشترک ندارد بلکه نیاز به تصمیم مشترک چند کشور تاثیرگذار غربی دارد.