سينماي پليسي ايران نبايد با آثار خارجي مقايسه شود

به گزارش خبرگزاري مهر، بيژن امكانيان درباره ويژگي هاي پليس ايراني در سينماي ملي به روابط عمومي دومين جشنواره فيلم پليس گفت: "پليس در يك نگاه كلي بايد خدمتگزار مردم باشد و نگاه به اين خدمت‌رساني بايد با فرهنگ و روحيات پليس ما همخواني داشته باشد."



اين تهيه‌كننده سينما درباره راههاي دسترسي به سينماي پليسي در ايران تصريح كرد: "براي دستيابي به اين سينما ابتدا بايد تحقيق كرد و اگر قرار است در مورد زحمات پليس بنويسيم بايد با پليس زندگي كنيم. وقتي از پليس ايراني شناخت درستي داشته باشيم، مي‌توانيم مشكلات پليسي را در توليدات پليسي خودمان بگنجانيم و در نهايت به سينماي پليسي دست يابيم."



خبر ديگر از جشنواره فيلم پليس اينكه نمايشگاه عكس بازيگران نقش مقابل پليس در حاشيه جشنواره فيلم پليس برگزار مي‌شود. دومين جشنواره فيلم پليس از 19 تا 21 دي‌ماه در تهران برگزار مي‌شود.