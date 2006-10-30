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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۳۵

سفير عراق در امان:

روند آشتي ملي به همراه شخصيت هاي عراقي مقيم اردن بررسي شد

روند آشتي ملي به همراه شخصيت هاي عراقي مقيم اردن بررسي شد

سفير عراق در اردن امروز دوشنبه اعلام كرد كه يك هيئت عراقي در سفر به امان روند آشتي ملي را با شخصيت هاي عراقي سياسي و اجتماعي مقيم اردن مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، سعد الحياتي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت: هيئتي از كميته آشتي ملي هم اكنون سرگرم ديدار از اردن است و روز يكشنبه با شخصيت هاي عراقي  در سفارت اين كشور در امان درباره آشتي ملي ديدار و گفتگو كرده است.

وي افزود: ديدار و نشست هاي ديگري نيز دوشنبه شب برگزار خواهد شد.

دولت عراق روز 15 اكتبر نشست نيروهاي سياسي را كه قرار بود 21ماه جاري در بغداد برگزار شود، تا اطلاع بعدي به تعويق انداخت.

گفتني است اين نشست در چارچوب اجلاس هاي طرح آشتي ملي نوري المالكي نخست وزير عراق برگزار مي شود كه آن را در نيمه ماه ژوئن گذشته اعلام كرد.

اين طرح بر برگزاري اجلاس هاي شيوخ عشاير و نهادهاي جامعه مدني تاكيد دارد و اجلاس سران عشاير در اواخر ماه اوت گذشته و اجلاس نهادهاي جامعه مدني در ماه گذشته برگزار شد.

کد مطلب 399953

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