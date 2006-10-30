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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۰۶

دو كتاب تئاتري براي جشنواره تئاتر كودك منتشر مي‌شود

كتاب‌هاي "پرواز پروانه خيال" و "پنج نمايشنامه" از سوي انتشارات نمايش همزمان با با برگزاري سيزدهمين جشنواره تئاتر كودك و نوجوان در اصفهان منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، دبيرخانه جشنواره تئاتر كودك و نوجوان اعلام كرد "پرواز پروانه خيال" شامل 27 مقاله از صاحب‌نظران تئاتر كودك و نوجوان است كه در سه بخش مقالات، معرفي يك پژوهش و كتابنامه توصيفي نمايشنامه‌هاي كودك و نوجوان از سال 80 تاكنون گرد آمده است.

در بين نويسندگان مقالات اين كتاب نام نغمه ثميني، چيستا يثربي، عباس جهانگيريان، داود كيانيان، منصور خلج و ... ديده مي‌شود و هر مقاله به موضوعي مجزا پرداخته است.

"پنج نمايشنامه" عنوان كتاب ديگري است كه پنج نمايشنامه از چهار نويسنده حوزه كودك و نوجوانان در آن گرد آمده است. محمد برومند، اردشير صالحپور، چيستا يثربي و محمدرضا يوسفي نويسندگان اين نمايشنامه‌ها هستند.
کد مطلب 399960

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