به گزارش خبرگزاري مهر، دبيرخانه جشنواره تئاتر كودك و نوجوان اعلام كرد "پرواز پروانه خيال" شامل 27 مقاله از صاحب‌نظران تئاتر كودك و نوجوان است كه در سه بخش مقالات، معرفي يك پژوهش و كتابنامه توصيفي نمايشنامه‌هاي كودك و نوجوان از سال 80 تاكنون گرد آمده است.



در بين نويسندگان مقالات اين كتاب نام نغمه ثميني، چيستا يثربي، عباس جهانگيريان، داود كيانيان، منصور خلج و ... ديده مي‌شود و هر مقاله به موضوعي مجزا پرداخته است.



"پنج نمايشنامه" عنوان كتاب ديگري است كه پنج نمايشنامه از چهار نويسنده حوزه كودك و نوجوانان در آن گرد آمده است. محمد برومند، اردشير صالحپور، چيستا يثربي و محمدرضا يوسفي نويسندگان اين نمايشنامه‌ها هستند.

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