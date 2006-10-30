آغاز توزيع كارت هوشمند سوخت توسط پست

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي اين شركت اعلام كرد نظر به لزوم تسهيل و ساماندهي نوين نظام توزيع سوخت كشور، به اطلاع كليه دارندگان خودروهاي بنزين سوز مي رساند ، در حال حاضر طرح صدور كارت هوشمند سوخت مراحل اجرايي خود را طي مي كند و به زودي تحويل كارت هوشمند سوخت به خودروهاي داراي پلاك ايران، توسط شركت پست در محل نشاني مالكان خودرو آغاز مي شود.

درادامه اين اطلاعيه آمده است : ضروري است مدارك زير را به ماموران پست كه به محل نشاني شما مراجعه مي نمايند ارائه و كارت هوشمند سوخت خودروي خود را بدون پرداخت هيچگونه وجهي دريافت فرماييد.

1- شناسنامه مالكيت يا بنچاق (سند) خودرو

2- يكي از مدارك شناسايي مالك خودرو مانند شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه و يا گذرنامه

قابل ذكر است چگونگي ثبت نام و تحويل كارت هوشمند سوخت خودروهاي پلاك غير ايران (ليزري و قديمي ) و موتور سيكلت ها طي اطلاعيه جداگانه اي اعلام خواهد شد.