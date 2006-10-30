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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۳۲

دراطلاعيه شركت پخش وپالايش فرآورده هاي نفتي عنوان شد:

آغاز توزيع كارت هوشمند سوخت توسط پست

شركت پخش وپالايش فرآورده هاي نفتي اعلام نمود كه كارت سوخت خودروهاي پلاك ايران بزودي توسط پست به مالكان آن تحويا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي اين شركت اعلام كرد نظر به لزوم تسهيل و ساماندهي نوين نظام توزيع سوخت كشور، به اطلاع كليه دارندگان خودروهاي بنزين سوز مي رساند ، در حال حاضر طرح صدور كارت هوشمند سوخت مراحل اجرايي خود را طي مي كند و به زودي تحويل كارت هوشمند سوخت به خودروهاي داراي پلاك ايران، توسط شركت پست در محل نشاني مالكان خودرو آغاز مي شود.

درادامه اين اطلاعيه آمده است : ضروري است مدارك زير را به ماموران پست كه به محل نشاني شما مراجعه مي نمايند ارائه و كارت هوشمند سوخت خودروي خود را بدون پرداخت هيچگونه وجهي دريافت فرماييد.

1- شناسنامه مالكيت يا بنچاق (سند) خودرو
2- يكي از مدارك شناسايي مالك خودرو مانند شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه و يا گذرنامه

قابل ذكر است چگونگي ثبت نام و تحويل كارت هوشمند سوخت خودروهاي پلاك غير ايران (ليزري و قديمي ) و موتور سيكلت ها طي اطلاعيه جداگانه اي اعلام خواهد شد.

 

 

 

کد مطلب 399966

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