اطاله دادرسي در دستگاه قضائي مردم را كلافه كرده است

عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گرچه رسيدگي به برخي پرونده ها به دليل حساسيت بسيار نياز به مدت زمان طولاني دارد اما بايد گفت رسيدگي به برخي پرونده ها بدون دليل خاص و منطقي طولاني مي شود و اين امر مورد قبول نيست و اين امر موجبات نارضايتي مردم را فراهم آورده است.

موسي قرباني افزود: مسئولان دستگاه قضائي نسبت به مشكل اطاله دادرسي واقف هستند اما تاكنون در جهت رفع اين معضل كه در شرايط حاضر مربوط به تمامي دادگاهها مي شود اقدام اساسي انجام نداده است .

وي در خصوص طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده هاي داراي شاكيان بسيار در دستگاه قضائي گفت: گرچه برخي پرونده هاي موجود در دادگستري بيش از چندين هزار شاكي دارد و هنوز به نتيجه لازم نرسيده اما بايد گفت در تمامي چنين پرونده هايي نمي توان مدعي بود كه كوتاهي در رسيدگي به موقع اين پرونده ها از سوي دستگاه قضائي بوده است .

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با وجود اينكه بارها نسبت به شركت هاي كه مباردت به كلاهبرداري از مردم مي كنند هشدار داده شده اما همچنان مردم گرفتار فريب چنين موسساتي مي شوند و اين در حالي است كه در مواقعي دسترسي به متهمان آسان نيست بنابراين نمي توان انتظار داشت چنين پرونده هايي به سرعت به نتيجه برسد .

وي خاطر نشان كرد: رسيدگي طولاني بي دليل برخي پرونده ها در دستگاه قضائي را نمي توان انكار كرد و اين امر جزء يك از معضلات جامعه امروز محسوب مي شود و اين در حالي است كه دستگاه قضائي با رفع اين معضل بايد به دنبال جلب اعتماد مردم به اين دستگاه باشد.