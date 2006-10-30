به گزارش خبرگزاري مهر، "گل‌هاي داودي" محصول سال 1364 است كه با فيلمنامه فريدون جيراني و بازي داود رشيدي، جمشيد مشايخي، پروانه معصومي، بيژن امكانيان و جعفر والي توليد شد و در سومين جشنواره فيلم فجر پنج جايزه گرفت.



در "دختري با كفش‌هاي كتاني" هم كه تا امروز در بيش از 40 جشنواره داخلي و خارجي حضور داشته و جوايز متعددي گرفته، داريوش عياري به عنوان فيلمبردار، مصطفي خرقه‌پوش به عنوان تدوينگر و پگاه آهنگراني، داريوش مؤدبيان، عبدالرضا اكبري و ... به عنوان بازيگر همكاري كرده‌اند.



پرويز شيخ‌ طادي هم در آستانه برگزاري نخستين جشنواره فيلم بهزيستي به امور رسانه‌اي جشنواره گفت: "ايجاد بستر‌هاي لازم براي حضور هنرمندان و فيلمسازان در مراكز بهزيستي و ارتباط ملموس آنها با معلولان و كاركنان مي‌تواند چشم اندازهاي جديدي را به وجود آورد."

وي ادامه داد: "بي‌ترديد اين حضور و همدلي منجر به خلق فيلم‌هاي شاخص و تاثير‌گذاري مي‌شود و از آنجا كه ماهيت موضوعات بهزيستي كاملا انساني، اخلاقي و عاطفي است هميشه فيلم‌هاي ساخته شده آثاري تاثيرگذار خواهند بود. پتانسيل و انرژي فيلمسازي براي معلولان، خانواده‌هاي بهزيستي و كاركنان مجتمع‌ها بالاست و هر كاري در اين حوزه انجام شود تاثيرگذار خواهد بود."

نخستين جشنواره فيلم بهزيستي از 12 تا 16 آذرماه در سينما‌ها و فرهنگسرا‌هاي تهران برگزار مي‌شود.