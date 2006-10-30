در انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان 100 نفر بيش از دوره قبل داوطلب شدند / 9 نفر از داوطلبان انصراف دادند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور، متن اطلاعيه بدين شرح است: به آگاهي هموطنان عزيز مي رساند كه در جريان برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري جمعا تعداد 496 نفر با مراجعه به فرمانداري هاي مراكز استانها يا وزارت كشور اقدام به ثبت نام نمودند. از اين تعداد 483 نفر مرد و 13 نفر زن مي باشند.

اين تعداد نسبت به دوره قبل 100 نفر افزايش نشان مي دهد. تاكنون 9 نفر نيز انصراف خود را از ادامه داوطلبي اعلام كرده اند.

اضافه مي نمايد از جمع كل داوطلبان تعداد 3 نفر در دو حوزه انتخابيه ثبت نام نموده اند كه به اين ترتيب تعداد واقعي داوطلبان به 493 نفر كاهش مي يابد.

پس از پايان مهلت ثبت نام ، در مهلت مقرر مدارك داوطلبان توسط ستاد انتخابات كشور در اختيار هيات محترم مركزي نظارت بر انتخابات قرار گرفت و كار بررسي صلاحيت آنان توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان از تاريخ 23/7/85 آغاز گرديد و تا تاريخ 22/8/85 (جمعا به مدت 30 روز) ادامه خواهد داشت و در پايان نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان به وزارت كشور اعلام خواهد شد.

در صورتي كه در اين مرحله صلاحيت بعضي از داوطلبان رد شده باشد مراتب ظرف دو روز (23/8/ و 24/8) به آنان ابلاغ و از آن تاريخ به مدت سه روز 25/8 الي 27 /8) فرصت دارند تا از فقهاي شوراي نگهبان درخواست رسيدگي مجدد نمايند.

همچنين تعداد نمايندگان مورد نياز براي 30 حوزه انتخابيه استاني 86 نفرمي باشند.