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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۹:۱۶

با شنيدن گفته برخي شاهدان ؛

ادامه محاكمه ديكتاتور عراق به فردا موكول شد

ادامه محاكمه ديكتاتور عراق به فردا موكول شد

دادگاه عالي جنايي عراق امروز دوشنبه با برگزاري نوزدهمين جلسه محاكمه صدام و شش تن از همدستانس به اتهام كشتار بيش از يكصد هزار نفر از مردم عراق در جريان كشتار انفال، ادامه بررسي پرونده را به فردا سه شنبه موكول كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در جلسه امروز همه متهمان و نيز تيم وكلاي مدافع آنها براي مدت كوتاهي حضور داشتند و دادگاه در طول برگزاري به گفته هاي چهار شاهد روستايي كرد درباره عمليات انفال و عمليات بمباران شيميايي رژيم سابق عراق گوش فرا داد.

خليل الدليمي رئيس تيم وكلاي صدام و ساير وكلاي اين تيم ، ماه گذشته در اعتراض به آنچه دخالت دولت عراق در امور دادگاه و تعيين قاضي جديد براي آن دانست؛ جلسات دادگاه را  تحريم كرده بود اما امروز در دادگاه حاضر شد و بعد از بحث و جدل با رئيس دادگاه بار ديگر جلسه دادگاه را ترك كرد.

دادگاه صدام براي بررسي پرونده انفال از 21 اوت گذشته شروع شد و تاكنون به گفته هاي بيش از51 شاهد گوش فرا داده است.

صدام و شش تن ازهمدستانش متهم هستند كه درسال 1988 عليه مردم بيگناه كرد طي عمليات انفال اقدامات فجيعي انجام دادند و بيش از 100 هزار تن از آنان را كشتند.

"علي حسن مجيد" معروف به علي شيميايي و"صابرعبدالعزيز الدوري" عضو رهبر منطقه اي حزب بعث ، " طاهر توفيق العاني" عضو رهبري منطقه اي حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائي" وزيردفاع سابق و فرمانده عملي حمله انفال، "حسين رشيد التكريتي" عضو فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، "فرحان مطلك الجبوري" رئيس اطلاعات نظامي مناطق شرقي عراق، ديگر متهمان پرونده انفال هستند.

کد مطلب 399990

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