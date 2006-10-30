ادامه محاكمه ديكتاتور عراق به فردا موكول شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در جلسه امروز همه متهمان و نيز تيم وكلاي مدافع آنها براي مدت كوتاهي حضور داشتند و دادگاه در طول برگزاري به گفته هاي چهار شاهد روستايي كرد درباره عمليات انفال و عمليات بمباران شيميايي رژيم سابق عراق گوش فرا داد.

خليل الدليمي رئيس تيم وكلاي صدام و ساير وكلاي اين تيم ، ماه گذشته در اعتراض به آنچه دخالت دولت عراق در امور دادگاه و تعيين قاضي جديد براي آن دانست؛ جلسات دادگاه را تحريم كرده بود اما امروز در دادگاه حاضر شد و بعد از بحث و جدل با رئيس دادگاه بار ديگر جلسه دادگاه را ترك كرد.

دادگاه صدام براي بررسي پرونده انفال از 21 اوت گذشته شروع شد و تاكنون به گفته هاي بيش از51 شاهد گوش فرا داده است.

صدام و شش تن ازهمدستانش متهم هستند كه درسال 1988 عليه مردم بيگناه كرد طي عمليات انفال اقدامات فجيعي انجام دادند و بيش از 100 هزار تن از آنان را كشتند.

"علي حسن مجيد" معروف به علي شيميايي و"صابرعبدالعزيز الدوري" عضو رهبر منطقه اي حزب بعث ، " طاهر توفيق العاني" عضو رهبري منطقه اي حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائي" وزيردفاع سابق و فرمانده عملي حمله انفال، "حسين رشيد التكريتي" عضو فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، "فرحان مطلك الجبوري" رئيس اطلاعات نظامي مناطق شرقي عراق، ديگر متهمان پرونده انفال هستند.