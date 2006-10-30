تقدير مدير شبكه دو از برنامه "تا نميرد ياد گل"

به گزارش خبرگزاري مهر، "تا نميرد ياد گل" عنوان مجموعه اي بود كه شعر فلسطين را تحليل مي كرد و نگاهي به كنگره شعر فلسطين داشت. اين برنامه با اجراي علي معلم در ماه رمضان از شبكه دو پخش شد و مورد استقبال اهالي شعر و هنر و مسائل فلسطين قرار گرفت.

دكتر رضا پورحسين در نامه اي خطاب به عبدالهي مدير گروه فرهنگ و ادب اين شبكه آورده است: "بهره گيري از كارشناسان خبره، اساتيد پژوهشگر و شاعران برجسته در بيان ويژگي هاي شعر فلسطين كه انعكاس مظلوميت ها و حماسه هاي مردم فلسطين و پژواك احساسات جهان اسلام درباره بيت المقدس شريف است، از مختصات اين برنامه بود و شايسته است با اهتمام بيشتر و بهره گيري از زبان تاثيرگذار هنر اين حركت تداوم يابد."