شبكه خبري بي بي سي حضور گوينده محجبه را بلامانع دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آنلاين، مارك بيفورد معاون مدير كل شبكه بي بي سي در گفتگو با ديلي تلگراف گفت: هدف اصلي اين است كه حضور مخبر محجبه در اين شبكه خبري به اولويت ما كه ارائه اخبار و اطلاعات به بينندگان و شنوندگان است صدمه اي وارد نكرده و ما نيز به اين امر احترام مي گذاريم.

بيفورد كه به عنوان مسئول اصلي بخش خبري اين شبكه فعاليت مي كند گفت: كار گوينده برقراري ارتباط با مخاطبان است كه اين امر از طريق ارائه اطلاعات صورت مي گيرد.

وي يادآورد شد: در مورد حجاب و نوع پوشش بايد گفت تا زماني كه مخاطبان بتوانند اخبار را به نحوي واضح و مؤثر دريافت كنند خللي در كار شبكه وارد نمي شود.

اين مقام رسمي بي بي سي تأكيد كرد كه رويكرد و پذيرش حجاب در شبكه با پوشش كامل صورت، متفاوت است.

بر اساس تحقيقي كه كميسيون فرصتهاي برابر شغلي ارائه كرده به صراحت مي توان گفت بسياري از زنان شايسته مسلمان بريتانيايي از نداشتن شغل مناسب و تبعيض شغلي رنج مي برند و اين امر به دين، قوم، نژاد و نحوه پوشش آنها باز مي گردد.

مارك بيفورد همچنين مدعي شد اين شبكه خبري تلاش مي كند اخبار تمام اديان را كه به نوعي به بريتانيا مرتبط هستند پوشش دهد.

در حدود 8/1 ميليون مسلمان در جامعه بريتانيا زندگي مي كنند.