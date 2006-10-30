جريان شناسي و جهت گيري هدفمند از لوازم حركت اثربخشي سپاه در عرصه انتخابات است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كل سپاه،؛ حجت الاسلام علي سعيدي كه در جمع مسئولان نمايندگي رده هاي نيروي مقاومت بسيج سخن مي گفت، ضمن تاكيد بر نقش بي بديل و خطير مجلس خبرگان در انتخابات رهبري و نظارت بر عملكرد نهاد رهبري، مقطع كنوني را از جهات مختلف حائز اهميت دانسته و خاطرنشان ساخت كه وظيفه فردي و سازماني آحاد بسيجيان و پاسداران در حفظ و صيانت از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي ارزشمند آن به صورت شركت آگاهانه و فعال و هدفمند آنان در عرصه انتخابات خبرگان و شوراها بروز و ظهور خواهد يافت.

وي جريان شناسي و جهت گيري شفاف و سريع و به موقع را از الزامات اين حضور آگاهانه دانسته و تاكيد كرد: همگرايي و همگامي خانواده بزرگ بسيج و سپاه با راهبردهاي مقام معظم رهبري بايستي پيوسته در سياست هاي كلي و راهكارهاي عملياتي و برنامه هاي اجرايي نمايندگي ولي فقيه در سپاه عينيت يافته و به منصفه ظهور برسد.

نماينده ولي فقيه در سپاه همچنين جهت دهي صحيح به سوي افراد متدين و وفاداري به خط ولايت و رهبري را از مهمترين وظايف سازماني سپاه و بسيج در عرصه انتخابات دانسته و خاطرنشان كرد: در عين حال پرهيز از تخريب كانديداها و يا حمايت از اشخاص تشكل ها و ارائه ليست به صورت تعيين مصاديق عيني به هيچ وجه مجاز نمي باشد.

سعيدي در پايان ضمن تاكيد بر ماموريت هاي خطير نمايندگي ولي فقيه در سپاه در ابعاد رشد و تعالي معنويت و ارتقاي فهم و بينش سياسي و تقويت ولايت مداري با تشكر از خدمات حجت الاسلام غلامي جانشين نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج، حجت الاسلام كدخدايي را به عنوان جانشين جديد اين نمايندگي معرفي كرد.