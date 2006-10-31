نگراني اهالي دولت آباد از هجوم پشه هاي سفيد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، با افزايش پشه هاي سفيد در سطح شهر دولت آباد ، شوراي اسلامي اين شهر در نامه اي به ستاد حوادث غير مترقبه استانداري اصفهان مزارع انبوه آفتاب گردان وعدم سمپاشي هوايي طي 2 سال گذشته را عامل اصلي اين پديده اعلام نموده است.

شوراي شهر دولت آباد همچنين از مركز فوريت هاي پزشكي استان اصفهان خواسته است به منظور مبارزه با اين پديده كه موجب آزار عموم مردم و دانش آموزان شده است ، اقدامات فوري انجام دهد.

مدير شبكه بهداشت دولت آباد با بيان اين نكته كه پشه سفيد مشكل بهداشتي ايجاد نمي كند ، اقدامات عاجل در اين زمينه را ضروري و لازم دانست.