آرامش نسبی جو و دریا در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سینوپتیکی وضعی جوی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی امروز و فردا است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس برای ۲۴ ساعت آینده آسمان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی در سطح استان بوشهر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت باد نیز غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: طی این مدت ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۶۰ و در برخی از ساعات تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

مساعدی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت دو و ۲۰ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت هشت و ۵۹ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۶ و ۴۶ دقیقه و مد دوم ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه خواهد بود.