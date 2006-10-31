موضوع هسته اي ايران با گفتگو قابل حل است / تحريم گزينه مناسبي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، " اوتا زاپف " ( Uta Zapf ) رئيس كميته خلع سلاح ، كنترل تسليحاتي و منع گسترش تسليحات اتمي، عضو كميسيون سياست خارجي و معاون كميسيون دفاع پارلمان آلمان در ابتداي سخنان خود در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در محل سفارت جمهوري آلمان در تهران اظهار داشت : اكثر اعضاي هئيت اعزامي پارلمان آلمان براي اولين بار به ايران سفر كرده اند .

وي افزود : در موضوع هسته اي ايران نبايد به سمت مناقشه و درگيري رفت، بلكه بايد از طريق گفتگو راه جديدي براي حل و فصل و توافق در جهت منافع طرفين پيدا شود .

نماينده پارلمان آلمان تصريح كرد : در گزارش هاي جامعه بين المللي همواره به حق ايران در چارچوب ان پي تي تاكيد و پذيرفته شده كه اعتمادسازي تنها راه براي اثبات صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي اين كشور است .

"زاپف" اظهار داشت : در مذاكراتي كه با مقامهاي ايراني انجام شد؛ مشخص گرديد كه اين كشورعلاقه مند به گفتگو است .

وي درباره نتايج سفر از ديدگاه خود گفت : واقعاً بايد براي از بين بردن بي اعتمادي تلاش كرد و اگر ما به اين امر دست يابيم سفر ما موفقيت آميز خواهد بود . ما در كليه گفتگوها روند خوبي داشتيم .

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان با اشاره به دعوت " روپرشت پولنتس " رئيس اين كميسيون از " علاء الدين بروجردي " همتاي ايراني خود خاطر نشان كرد : پذيرش اين دعوت گام مهمي در مذاكرات ايران و آلمان خواهد بود و ما با اين كار سهم خود را ادا خواهيم كرد .

اين نماينده پارلمان آلمان با اشاره به ديدار شب گذشته هئيت آلماني با سفراي كشورهاي هند، چين، ژاپن، ايتاليا، آفريقاي جنوبي ، فرانسه و انگليس افزود : در اين ديدار نيز متوجه شديم كه گفتگوي باز مي تواند به عنوان بهترين راه واقع شود .

رئيس كميته خلع سلاح پارلمان آلمان با اشاره به ديدار هئيت آلماني با " دكتر حسن روحاني " رئيس مركز تحقيقات و استراتژيك ، " سعيد جليلي " معاون اروپا و آمريكا ، " سيد عباس عراقچي " معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امورخارجه و " منفرد " از شوراي عالي امنيت ملي ايران گفت : ايران همواره اعلام مي كند كه كليه تعهدات در چارچوب ان پي تي را رعايت مي كند ، اما جامعه بين المللي مسئله را طور ديگري مي بيند .

وي افزود: بايد با اعتماد متقابل شروع به شفاف سازي كنيم ، اجازه انجام بازرسي در چارچوب پروتكل الحاقي كه مجلس ايران هنوز آن را به تصويب نرسانده و پاسخ به ابهامات باقي مانده در شوراي حكام، مي تواند موثر واقع شود .

" زاپف " اظهار داشت : ايراني ها در تمام گفتگوها گفتند كه مذاكره را بدون پيش شرط مي پذيرند .

معاون كميسيون دفاع پارلمان آلمان در ادامه خاطر نشان كرد : پذيرش تعليق براي يك مدت موقت بدون اينكه حق ايران را اساساً زير سوال ببريم مي تواند شروع خوبي براي آغاز مذاكرات به شمار آيد .

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان با اشاره به افزايش فشار بر ايران افزود : وقتي صحبت از فشار مي شود؛ امكان دستيابي به توافق كم خواهد شد .

وي ادعا كرد: به هر صورت ايران بايد متوجه باشد كه فقط اتحاديه اروپا و آمريكا نسبت به برنامه هسته اي اين كشور نگران نيستند، بلكه ديگران نيز نگران هستند . اينكه ايران قدرت هسته اي منطقه شود و به واسطه آن ساير كشورها نيز توان هسته اي خود را تقويت كنند؛ ثبات منطقه را زير سوال مي برد .

" زاپف " گفت : آرزوي همه ما اين است كه هيج جا سلاح اتمي وجود نداشته باشد و به مسئله ثبات و امنيت منطقه بايد پرداخته شود . امري كه به واسطه سازمان امنيت و همكاري اروپا در اروپا محقق شده است . بايد اين روند در كشورهاي منطقه ايجاد شود كه در نهايت به اعتمادسازي منجر خواهد شد .

در ادامه نشست خبري هئيت پارلماني آلمان در سفارت اين كشور در تهران " "كارل تئودر گوتنبرگ " از حزب دمكرات مسيحي اظهارداشت : من حامل يك خبر خوب و يك خبر بد هستم .

وي در توضيح گفته خود تصريح كرد : خبر خوب اين است كه ما همچنان دنبال گفتگوي باز هستيم و خبر بد اينكه دو طرف در مواضع خود سخت هستند .

اين نماينده پارلمان آلمان افزود : جاي تاسف دارد كه در دو روز گذشته بحث جديدي مطرح نشده و طرفين از مواضع خود كوتاه نيامده و روند خلاقانه اي ارائه نشده تا دو طرف از آن استفاده كنند .

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان گفت : وقتي ايران صريح مي گويد كه نبايد پيش شرطي براي انجام گفتگوها تعيين شود اين خود يعني يك پيش شرط .

ما همواره از ايران خواستيم تا با نگاه خلاقانه پيشنهاد غرب را مورد بررسي قرار دهد .

عضو كميته خلع سلاح پارلمان آلمان در ادامه گفت : اين مي تواند هوشمندي سياسي باشد كه ايران از حق مسلم خود به طور موقت صرف نظر كند كه آلمان نيز در اين زمينه تجربه تاريخي دارد .

وي افزود : بسيار خوشحالم كه ايران و آلمان از روابط حسنه ديرينه اي برخوردار هستند.

"گوتنبرگ"همچنين خاطر نشان كرد : درميان شش كشور در حال گفتگو با ايران بحث اعتمادسازي به طور جدي دنبال مي شود .

اين نماينده پارلمان آلمان در پايان با بيان اينكه من نا اميد نيستم، اظهارداشت:هنگامي كه از منطقه عاري از تسليحات كشتارجمعي سخن مي گوييم نبايد مسئله اسرائيل را دخيل كنيم .

در ادامه اين كنفرانس خبري " الكه هوف " معاون هئيت دوستي ايران - آلمان تصريح كرد : حزب ما ( دمكرات آزاد ) همواره براي خلع سلاح جهاني تلاش مي كند .

وي افزود : نبايد بگذاريم پرونده هسته اي ايران به سمت مناقشه پيش رود .

اين نماينده پارلمان آلمان با بيان اينك،ه بايد قدرتهاي بزرگ سيگنالي براي خلع سلاح دهند ، گفت : اميدواريم قدرتهاي بزرگ مذاكرات را از سرگيرند .

" هوف " در ادامه خاطر نشان كرد : زماني كه از ايران ضمانت خواسته مي شود اين كشور بايد ضمانت دهد كه برنامه پنهاني هسته اي ندارد.

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان اظهار داشت : مشكلات ميان ايران و غرب تنها با حل دوجانبه مشكلات موجود ميان تهران - واشنگتن امكان پذير خواهد بود .

" پاول شفر" از حزب چپ آلمان نيز در اين نشست خبري گفت : به عقيده من راه حل نظامي در موضوع هسته اي ايران وجود ندارد، بلكه بايد از خشونت صرف نظر كرد . موضع آلمان در قبال ايران هيچ تغييري نكرده است .

وي با بيان اينكه تحريم گزينه مناسبي در برابر ايران نيست ، اظهار داشت : تحريم همه چيز را بدتر كرده و مانع از تداوم بحث در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي و تداوم بازرسي ها خواهد شد .

اين نماينده پارلمان آلمان در ادامه با بيان اينكه دو توصيه قابل طرح دارم ، گفت : يكي اينكه بدون توافق با آمريكا نمي توان راه حلي پيدا كرد . توصيه مي كنم راهي براي مصالحه ايجاد شود .

وي افزود : ديگر اينكه مشكلات موجود در منطقه خاورميانه به هم مرتبط بوده و تنها راه حل منطقه اي است كه مي تواند مسئله را حل كند . بايد همه بپذيرند كه در همسايگي يكديگر صلح را قبول كنند .