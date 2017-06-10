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۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

مدیر کل ارشاد اسلامی اردبیل:

حوزه فرهنگ و هنر اردبیل نیازمند حمایت مالی است

حوزه فرهنگ و هنر اردبیل نیازمند حمایت مالی است

اردبیل – مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: حوزه فرهنگ و هنر استان نیازمند حمایت مالی و تخصیص اعتبارات مطلوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسحاقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سال گذشته کل اعتبار اختصاص یافته به بخش فرهنگ و هنر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود.

وی افزود: این اعتبار صرف حوزه های مختلفی از جمله سینما، تئاتر، مطبوعات و هنر شد و به واقع کفاف نیاز موجود را نمی کند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان متذکرشد: از سویی سال گذشته کمک های نرم افزاری به ادارات طرح شد که هر چند تا حدودی محقق شده اما نیازمند حمایت گروه های فرهنگی وهنری هستیم.

اسحاقی به ظرفیت های قابل توجه استان در بخش های مختلف هنری اشاره کرد و گفت: بخش فرهنگ و هنر مطالبه گر حمایت است.

کد مطلب 4000215
محمد میرزایی ناطق

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