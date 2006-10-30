اسرائيل در حمله به لبنان به هيچ يك كدام از اهداف خود دست نيافت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان، "يوگني پريماكف" نخست وزير اسبق روسيه كه براي گفتگو با مقامات دولت سوريه به اين كشور سفر كرده است با بيان اين مطلب تاكيد كرد: اسرائيل هيچ چاره اي جز آزادي بلنديهاي جولان ندارد و اين مناطق بايد به سوريه برگردانده شود.

وي يادآورشد: شعله ور كردن آتش جنگ داخلي در لبنان از اهدافي بود كه اسرائيل در تهاجم 33 روزه اخير خود به لبنان آن را دنبال مي كرد.



پريماكف همچنين با انتقاد از تهاجم آمريكا به عراق گفت: بهانه هاي آمريكا براي اشاعه دموكراسي درعراق نتيجه عكس داده و عراق در باتلاق هرج ومرج گير افتاده است.

رژيم صهيونيستي در طول 33 روز حمله به لبنان ساختار زيربنايي و راههاي مواصلاتي و ارتباطي اين كشور را تخريب و شمار ديگر را كشت و يا زخمي كرد.