پرونده دانشگاه هاوايي محكي است براي دستگاه قضايي / اميدواريم دليل تبرئه دانشگاه هاوايي صرفا حقوقي باشد

دكتر "سيد محمد حسيني" - معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس بند "ح" ماده واحده 51 قانون برنامه چهارم توسعه اعطاي مدرك و واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورتي بدون اخذ مجوز از وزارت علوم و وزارت بهداشت ممنوع است و موسسات فعال در اين زمينه مشمول ماده واحده قانون شده تعطيل مي شوند.

وي با بيان اينكه بر اساس اين قانون تأسيس موسسات غير مجاز در حكم كلاهبرداري است، گفت: حكم اوليه دانشگاه هاوايي مبني بر سه سال حبس رئيس موسسه نيز براي وزارت علوم قابل قبول نبود و وزارت علوم در صدد تشديد مجازات اين شخص بود.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم افزود: اكنون با تبرئه اين شخص نبايد ساكت ماند و وظيفه ما است كه از جايگاه علم و اعتبار مدارك علمي و دانشگاهي صيانت كنيم.

وي اظهار داشت: پرونده دانشگاه هاوايي معياري براي محك دستگاه قضايي كشور است. از سوي ديگر با اعلام تبرئه دانشگاه هاوايي ديگر موسسات غيرمجاز نيز به دنبال استانداردهاي لازم و قانوني نمي روند و در نهايت ساحت مقدس علم متضرر مي شود.

دكتر حسيني با تأكيد بر اينكه وزارت علوم موضوع را پيگيري مي كند، گفت: اميدواريم تصميم دادگاه بر تبرئه اين دانشگاه صرفا حقوقي باشد و عوامل ديگري در اين موضوع نقش نداشته باشند.

وي اظهار داشت: گفته مي شود برخي از مسئولين كشور به ويژه در دولت سابق از اين دانشگاه مدرك اخذ كرده اند. همين امر شائبه اي را در اذهان به وجود آورده كه دليل تبرئه دانشگاه هاوايي و حمايت برخي افراد از فعاليت اين دانشگاه، اخذ مدرك غير مجاز از دانشگاه هاوايي است.

معاون حقوقي وزارت علوم اضافه كرد: در هر صورت وزارت علوم به عنوان مرجع قانوني كه وظيفه ارزيابي مدارك علمي و دانشگاهي را دارد، اين دانشگاه و ديگر موسساتي كه بدون دريافت مجوز از وزارت علوم فعاليت مي كنند را نامعتبر اعلام مي كند.