ابراز همدردی رئیس مجلس مشورتی مسلمانان هند با مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تروریستی تهران، نوید حمید، رئیس مجلس مشورتی مسلمانان هند با ارسال نامه ای به آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب ضمن ابراز همدردی، این حادثه تروریستی را به شدت محکوم کرد.

همچنین در این نامه آمده است: از حادثه تروریستی در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی شوکه شدیم.

متن پاسخ دبیرکل مجمع جهانی تقریب به نامه رئیس مجلس مشورتی مسلمانان هند نیز به شرح زیر است:

بسمه تعالی

عالیجناب معظم جناب آقای دکتر نوید حمید

پیام تسلیت شما به مناسبت حادثه تروریستی تهران که تعدادی از مردم بیگناه در آن به خاک و خون کشیده شدند واصل گردید.

از همدردی و الطاف برادرانه شما متشکرم.

بحمدالله پیوندهای میان دو ملت ایران و هند مستحکم است و امیدواریم با همکاری این دو ملت و سایر ملت های آزاده و بیدار، به زودی ریشه کن شدن تروریسم تکفیری و سایر انواع ظلم وستم که عمدتا از سوی قدرت های استکباری پشتیبانی میشوند را شاهد باشیم.

سلامتی و سعادت شما و ملت بزرگ هند را از خداوند خواستارم .

محسن اراکی

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ ژوئن ۲۰۱۷