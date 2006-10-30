بي توجهي به اقدامات دانشگاه هاوايي بي توجهي به حريم علم و عالم است

دكتر "حسن خالقي" - معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رأي دادگاه تجديد نظر دانشگاه هاوايي افزود: به طور قطع و بر اساس قانون در صورتي كه فرد يا موسسه اي خلاف ضوابط و بدون رعايت مقررات آموزش عالي در عرصه آموزش و پژوهش فعاليت كند، كلاهبردار شناخته مي شود.

وي اظهار داشت: به تعبير ديگر اين موسسه يا فرد به حقوق آموزش عالي كشور تجاوز و حريم آموزش عالي را خدشه دار كرده است بر اين اساس چنين جرمي بايد مجازاتي را به دنبال داشته باشد.

معاون آموزشي وزارت علوم گفت: ورود بدون مجوز به حريم آموزش عالي غير قانوني است و وزارت علوم انتظار دارد با افرادي كه به طور غير قانوني به حقوق آموزش عالي تجاوز كرده اند و از سويي ديگر مردم را در مسيري نادرست وارد ساخته اند، برخورد شود.

وي اظهار داشت: تمامي اسناد و مدارك دانشگاه هاوايي از سال ها قبل در معاونت آموزشي وزارت علوم و دفتر شوراي گسترش آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفته و غير قانوني بودن آن محرز شده است. همچنين اين معاونت از سال هاي قبل تذكرات و اخطارهاي لازم را در خصوص غيرقانوني بودن اين موسسه اعلام كرده است.

دكتر خالقي با اشاره به تبعات تبرئه دانشگاه هاوايي توسط دستگاه قضايي گفت: نمي توان در آينده تضميني براي فعاليت موسسات غير مجاز و رشد آنها داشت و پاسخگوي تقاضاهاي مردم براي پاسداري از حريم آموزش عالي بود.