آیت الله طبسی با نماینده ولی فقیه در استان کرمان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نجم الدین طبسی استاد حوزه علمیه قم پیش از ظهر شنبه برای عرض تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان و تسلیت به مناسبت قیام ۱۵ خرداد به همراه مدیر کل تبلیغات اسلامی و سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان با آیت الله جعفری دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار آیت الله طبسی به عنوان مفسر قرآن کریم که به مدت یک ماه در ماه مبارک رمضان مهمان مردم شریف کرمان در مراسم جمع خوانی قرآن کریم است، استقبال مردم را در این مراسم خوب ارزیابی کرد و گفت: حضور مردم در مراسم قرآنی باعث افزایش برکات الهی می‌شود و جامعه را از گرفتاریهای روزمره به دور می دارد.

همچنین آیت الله جعفری در خصوص مراسم جمع خوانی افزود: مراسم جمع خوانی قرآن کریم، سنت حسنه و پسندیده ای است که از چند سال گذشته در کشور رواج پیدا کرده و ابتدا از حرم های مطهر معصومین(ع) در مشهد و قم آغاز و سپس در سایر شهرهای کشور رواج پیدا کرد و نکته قابل توجه اینکه مورد استقبال بسیار خوب مردمی نیز قرار گرفت.