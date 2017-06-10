۸۱درصد تسهیلات اشتغال زایی بهزیستی خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۱۵ درصد از اشتغال تعهد شده بهزیستی استان طی سال گذشته تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه تعهد اشتغال سازمان بهزیستی در سال ۹۵ تعداد ۶۹۷ نفر بوده است، افزود: بهزیستی استان توانسته اشتغال ۸۰۱ نفر را فراهم کند.

وی با اشاره به راه های ایجاد اشتغال تعهد شده در سازمان بهزیستی، تصریح کرد: برای مددجویان اشتغال یافته در مراکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی، اشتغال ایجاد شده از طریق اجرای الگوی استاد شاگردی، CBR در حوزه ی توانبخشی مخصوص معلولان و استاد شاگردی، گروه های همیار در حوزه ی اجتماعی مخصوص زنان سرپرست خانوار از جمله راه های ایجاد اشتغال بوده است.

عرب نژاد با بیان اینکه از مجموع اشتغال ثبت شده تعداد ۳۲۴ نفر روستایی و ۴۷۷ نفر شهری هستند، عنوان کرد: ۴۲۲ شغل در حوزه خدمات، ۴۱ شغل در بخش صنعت و ۳۳۸ شغل مربوط به حوزه کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات ابلاغی بانک های عامل از تبصره ۲۶ قانون بودجه ۹۵ به استان مبلغ ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال بوده است، بیان کرد: تعداد ۳۶۲ نفر به بانک معرفی شدند که تعداد ۳۰۲ نفر مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۸۱ درصد تسهیلات اشتغال زایی از محل معرفی مددجویان به بانک ها و دریافت وام در سال ۹۵ جذب شده است، افزود: تعداد ۲۱۶ نفر از حق نیمه سهم خویش فرمایی، کارفرمایی و ارتقاءکارایی معلولان با هزینه بیش از ۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون ریال بهره مند شده اند.

عرب نژاد با بیان اینکه تعهد اشتغال بهزیستی در سال جاری ۶۷۷ نفر است، گفت: ۱۲۹ میلیارد ریال برای این تعهد اختصاص یافته که درصورت همکاری بانک های عامل با پیگیری حوزه ی اشتغال تا پایان سال جاری جذب خواهد شد.