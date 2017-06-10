به گزارش خبرنگار مهر، داوود یاوری امروز شنبه در جمع خبرنگاران از ارائه ۳ میلیارد و دویست میلیون تومان تسهیلات به مشاغل خانگی با کارمزد ۴ درصد خبر داد و اظهار داشت: سقف پرداخت تسهیلات ۷۵ میلیون تومان است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ تعداد ۱۳۶۷۴ مورد دادخواست در مورد دعاوی کارگری و کارفرمایی داشتیم که به طور میانگین ظرف بیست و چهار روز به دعاوی رسیدگی شد.

یاوری با اشاره به فراهم شدن امنیت شغلی برای مادران شیرده شاغل گفت: سقف دو فرزند برای پرداخت حق اولاد به کارگران نیز برداشته شده است و برای اولین بار در ۱۲ سال گذشته دستمزد کارگران از نرخ تورم بیشتر شد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد ۳۸۲۴ نفر در استان کرمانشاه بیمه بیکاری دارند، گفت: هم اکنون ۲۶۰ انجمن صنفی، در استان فعال است.

یاوری همچنین به پروژه مجموعه ورزشی سه راه حافظیه کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این پروژه ۱۴ میلیارد بدهی به دستگاههای دولتی داشته که حل و فصل میشود.