به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حجت الاسلام و المسملیمن شهریاری معاون رییس قوه قضاییه از ورود تعداد ۵ میلیون ۵۸۵ هزار و ۴۸۹ پرونده در سال ۹۵ به دستگاه قضایی خبرداد و بیان کرد که این تعداد پرونده نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

شهریاری اضافه کرد: روند گردش پرونده ها درسال۹۵در دستگاه قضایی که همان پرونده های تکراری است ۱۱ میلیون ۹۴۴ هزار و ۹۲۸ پرونده است که به طور میانگین می توان گفت هر پرونده دو بار بین شعب در جریان بوده است که این تعداد پرونده حجم کار بالای شعب را نشان می دهد. که از این تعداد حدود ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده غیر تکراری (یکتا) بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه افزود: در سال ۹۵، تعداد ۴۸ هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴ ، ۴ درصد افزایش داشته و مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ورودی پرونده در دیوان عدالت اداری در سال ۹۵، ۱۳۹ هزار فقره در شعب بدوی بوده است که ۱.۸ درصد کاهش نسبت به سال ۹۴ و مانده پرونده نیز ۲.۷۹ درصد افزایش داشته است. شعب تشخیص دیوان هم ۱۳ پرونده وارده داشته است که در مقایسه با سال گذشته ۶۴ درصد کاهش داشته است و پرونده شعب تجدیدنظر بالغ بر ۵۴ هزار بوده که ۰.۶۱ درصد کاهش داشته است.

شهریاری تصریح کرد: هیئت های تخصصی در دیوان عدالت اداری ۷۵۲ وارده داشته که در مقایسه با سال ۹۴، ۷.۵ درصد کاهش داشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ۹ هزار پرونده وارد دادگاه انتظامی قضات شده است که ۱۰۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است و مانده پرونده ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵، در حوزه دادسرای انتظامی قضات حدود ۵ هزار و۷۰۰ پرونده وارد دادسرا شده که در مقایسه با سال گذشته، ۶ درصد کاهش داشته و مانده پرونده نیز حدود ۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

شهریاری گفت: در سال ۹۵، در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر ۷۷۸ هزار ورودی پرونده داشته‌ایم که حدود ۵ درصد در مقایسه با سال ۹۴ افزایش پیدا کرده است و حدود ۱۵ هزار پرونده به تعداد مانده‌ها اضافه شده است و این نشان دهنده کمبود منابع انسانی و تخصیص‌های ناکافی بودجه است که ما در توسعه دادگاه‌های تجدیدنظر دچار مشکل شده‌ایم.

وی بیان کرد: در حوزه دادگاه کیفری یک حدود ۳۴ هزار پرونده به این دادگاه منتقل شده و مانده پرونده ۰.۲۳ درصد افزایش داشته است و در حوزه دادگاه‌های عمومی بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده وارده داشتیم که در مقایسه با سال ۹۴، ۲.۵ درصد افزایش داشته است و مانده پرونده نیز حدود ۸ درصد کاهش داشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در سال ۹۵ در حوزه دادگاه‌های انقلاب بیش از ۲۶۷ هزار پرونده وارد شده که نسبت به سال ۹۴، ۲ درصد افزایش داشته است و مانده پرونده نیز در این دادگاه‌ها حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

شهریاری تصریح کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب در سال ۹۵، ۴ میلیون و یکصدهزار پرونده وارد شده است که حدود ۲ درصد در مقایسه با سال ۹۴ افزایش پیدا کرده است؛ مانده پرونده رشد عمده­ای نداشته است و در حدود ۰.۵ درصد بوده است. همچنین ۳ میلیون و ۳۸۶ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شده که نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته و حدود۲۱ درصد مانده پرونده‌ها افزایش پیدا کرده است.