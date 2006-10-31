بهاي نفت 2.4 دلار كاهش يافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ،‌ مركز ملي هواشناسي آمريكا پيش‌بيني كرد كه طي دو هفته آينده دماي هواي اكثر مناطق آمريكا كاهش چنداني نيابد و همين امر موجب عدم افزايش تقاضاي سوخت و در نتيجه بالا ماندن سطح ذخاير استراتژيك ذخاير نفت آمريكا خواهد شد كه هم‌اكنون 12 درصد بيشتر از متوسط پنج سال گذشته است.

كارشناسان معتقدند ذخاير استراتژيك نفت در آمريكا و ديگر كشورهاي جهان در سطح كافي و بالايي قرار دارند و به طور مثال ذخاير استراتژيك نفت آمريكا هفته گذشته 2.7 ميليون بشكه بيش از رقم سال گذشته بود.

بهاي نفت خام در پايان معاملات در بورس نيويورك 2.4 دلار معادل 3.9 درصد كاهش يافت كه بيشترين كاهش آن در طول يك روز از 17 آگوست 2005 محسوب مي‌شود. بهاي نفت در معاملات آتي هم‌اكنون 4.6 درصد پايين‌تر از رقم مدت مشابه سال گذشته است.

بهاي نفت برنت درياي شمال نيز روز گذشته در پايان معاملات بورس لندن با 3 سنت كاهش 58.6 دلار معامله شد. اما كاهش بهاي نفت در معاملات روز شنبه احتمال ادامه كاهش توليد اوپك را افزايش داد و همين امر مانع كاهش بيشتر بهاي نفت در معاملات امروز شده است.

با كاهش مداوم بهاي نفت طي دو ماه اخير سرمايه‌گذاران سرمايه‌هاي خود را از بازار نفت بيرون كشيده و به ديگر بازارها همچون بازار طلا سرمايه‌گذاري نمايند و همين امر موجب افزايش بهاي طلا به بالاترين سطح هفت هفته اخير شده است.

فعالان بازار نفت همچنان منتظر اقدام قطعي اعضاي اوپك هستند كه پيش از اين وعده داده بودند از فردا اول نوامبر كاهش 1.2 ميليون بشكه‌اي توليد را آغاز مي‌كنند. اما از آنجا كه نفت خاورميانه تا رسيدن به بازارهاي آمريكا و اروپا چند هفته طول مي‌كشد، انتظار مي‌رود تا پايان ماه نوامبر بازار نفت با كاهش واقعي توليد اوپك مواجه نگردد.