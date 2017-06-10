ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان مددجویان کمیته امداد ضروری است

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طرح چرخه تولید تا فروش تجمیعی و ایجاد زمینه بازاریابی محصولات مددجویان دو پروژه جشن خودکفایی و فروش محصولات مددجویان مورد توجه قرار گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: هدف کلی این طرح تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه و همچنین سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش مهارت خلاقیت کارآفرینی و تجربه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هدف کمی اجرای دو پروژه جشن خودکفایی و فروش محصولات مددجویان به‌ترتیب اشتغال یک هزار و ۴۰۰ نفر و همچنین ۱۸۵ تخته محصول می‌باشد که اعتبار مورد نیاز برای تحقق اهداف مورد نظر این پروژه ها حدود ۹۶۴ میلیون تومان است.

ملکپور بیان کرد: از نتایج اجرای پروژه می توان به برگزاری جشن های خوداتکایی مددجویان مورد حمایت و پوشش رسانه برای فرهنگسازی کار و تلاش و همچنین پشتیبانی از فروش و بازاریابی مطمئن برای عرضه مطلوب محصولات مددجویی اشاره کرد.