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۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

استاندار ایلام:

ایلام نیازمند توسعه میادین میوه و تره بار است

ایلام نیازمند توسعه میادین میوه و تره بار است

ایلام-استاندار ایلام بر لزوم توسعه میادین میوه و تره بار در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز شنبه در نشست اعضای کمیسیون تعزیرات حکومتی استان ایلام اظهار کرد: یکی از دلایلی که قیمت میوه و تره بار در این استان به نسبت سایر نقاط کشور بالاتر است این است که ایلام وارد کننده بیشتر این محصولات است و به دلیل هزینه های حمل و نقل قیمت میوه در ایلام بالاتر از اسایر نقاط است.

وی ادامه داد: البته در برخی اقلام این توجیه قابل پذیرش نیست چراکه در برخی مواد غذایی همچون صیفی جات تولید کننده هستیم ولی همچنان شاهد افزایش قیمت در مقایسه با سایر نقاط هستیم.

استاندار ایلام تاکید کرد: در صورتیکه بتوان میادین میوه و تره بار و همچنین مراکز نگهداری را در استان توسعه داد، میتوانیم شاهد کاهش قیمت میوه در استان باشیم.

مروارید همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بر فعالیت شهربازی های استان تاکید کرد و گفت: رعایت استاندارد ها در استفاده از این وسایل با توجه به اینکه کودکان از آنها استفاده می کنند ضروری است.

کد مطلب 4000654

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