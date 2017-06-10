نمایشگاه کتب و علوم قرآنی در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کارگران پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتب علوم قرآنی اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف ترویج و گسترش فعالیت های قرآنی، ارزش ها و فرهنگ مکتوب با حضور مسئولان و فرهیختگان و عموم در سالن غدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گشایش یافت.

وی افزود: در نمایشگاه کتب علوم قرآنی ۳۰ هزار جلد کتاب عرضه شده است و همچنین علاقمندان می‌توانند از تخفیفات ۵۰ درصدی این کتب استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این نمایشگاه از روز ۲۰ خرداد تا پنجم تیرماه سال جاری مصادف با ۱۵ تا ۳۰ ماه رمضان دایر می‌باشد که عموم مردم می‌توانند صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و همچنین بعدازظهرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.