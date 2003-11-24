علي كفاشيان: بهترين ورزشكاران ايران بسيجيان هستند

به گزارش خبرنگار" مهر" درجلسه مطبوعاتي كه عصرامروزبا حضورعلي كفاشيان معاون فني سازمان تربيت بدني وسردار صفارزاده مسوول تربيت بدني نيروي مقاومت بسيج درمحل دفتر مشترك فدراسيونها برگزار شد، جزئيات، اهداف وبرنامه آينده اين توافقنامه تشريح شد.

براساس اين گزارش درابتداي اين جلسه ابتدا سردارصفارزاده ضمن تبريك بمناسبت فرارسيدن هفته بسيج وگراميداشت فداكاريها وحماسه آفرينهاي نيروهاي بسيجي درعرصه هاي مختلف خاطرنشان كرد: نام بسيج همواره بامفاهيمي چون فداكاري، ايثار، عشق وحماسه قرين بوده است وشجره طيبه اي كه 25 سال پيش به دست امام (ره) بنا نهاده شد، امروزبا بركات وثمرات بسياري در تمامي عرصه ها همراه است.

وي درادامه با اشاره به توافقنامه همكاري تربيت بدني بسيج وسازمان تربيت بدني تصريح كرد: اين توافقنامه درراستاي منويات مقام معظم رهبري مبني برضرورت تقويت همه جانبه ساختارورزش كشورانجام گرفت ودرهمين راستا تلاش داريم دربحث ورزش نيزبسيجي واروارد صحنه شويم وتمام توان ملي ومردمي را درجهت توسعه و گسترش ورزش به كاربگيريم.

وي ويژگي حضوربسيج درعرصه ورزش را جامعيت وهمه شمول بودن آن عنوان كرد وافزود: بسيج به لحاظ گستردگي و عموميت درسراسركشورمي تواند شرايط مناسبي را براي حركتهاي ورزشي فراهم كند وازاين راه زمينه سازرشد وتوسعه ورزش درميان جوانان وقشر فعال جامعه شود.

مسوول تربيت بدني نيروي مقاومت بسيج پيرامون مهمترين برنامه هاي مشترك بسيج و سازمان تربيت بدني يادآورشد: مهمترين برنامه هاي ما درچهارحركت اصلي سازماندهي شده است كه درسال 83 به اجرا درخواهند آمد. اجراي مشترك دوي همگاني يك ميليون نفري، اجراي تورمشترك دوچرخه سواري سبز شهدا درسراسركشور، راه انداز وايجاد ايستگاههاي دوهمگاني برادران و راه اندازي ايستگاههاي آمادگي جسماني عصرگاهي براي خواهران ازمهمترين آنها خواهد بود كه اميدواريم با اجراي آنها بسيج بتواند يك همكارخوب براي سازمان تربيت بدني بشود.

درادامه اين جلسه علي كفاشيان معاون فني سازمان تربيت بدني با اشاره به حماسه ها وحضور فعال بسيج درطول دوران انقلاب و دفاع مقدس خاطرنشان كرد: بسيج همواره بايد درحركت باشد وادامه حركت بسيج ازوظايف ماست پيروتاكيدات مقام معظم رهبري كه فرمودند:" براي گشودن گره هاي بزرگ درهمه زمينه ها از بسيج استفاده كنيد." وبه منظورگسترش وهمگاني كردن ورزش چندي پيش طرح توافقنامه همكاري به امضاي رييس سازمان تربيت بدني وفرمانده نيروي مقاومت بسيج رسيد تا فعاليتهاي مشتركي با همكاري اين دومجموعه شاهد باشيم.

وي افزود: سازمان تربيت بدني عمدتا به ورزش ازديدعمومي وهمگاني توجه دارد وازهمين رودرطرح جامع عمده فعاليتهاي بر روي ورزش همگاني وحركتهاي مردمي متمركز شده است. درهمين راستا يكي ازنيروهاي بزرگ صاحب تشكيلات نيروهاي بسيجي هستند كه درسراسر كشورازپايگاهها ومراكز فعالي برخوردارند وبرهمين اساس همكاري اين دومجموعه مي تواند بسيار كارسازباشد. ضمن اينكه هم اكنون بسياري ازقهرمانان ورزشي ما را بسيجيان تشكيل مي دهند وهمكاري دو جانبه سازمان تربيت بدني و بسيج مي تواند درتوسعه ورزش همگاني نقش آفريني كند.

معاون فني سازمان تربيت بدني بااشاره به مفاد اين توافقنامه ازدوهمگاني، دوچرخه سواري، كوهپيمايي و ورزشهاي صبحگاهي بعنوان رشته هاي تحت پوشش اين طرح عنوان كرد ودربيان اهداف اين توافقنامه افزود: ارتقاع سطح بهداشت جامعه، توسعه ورزش محلات، تقويت وسازماندهي ورزشهاي بومي ومحلي وبسط و توسعه فعاليتهاي تبليغاتي فرهنگي ازمهمترين اهدافي است كه ازاجراي اين توافقنامه مورد توجه قرار خواهد داشت.

وي درخصوص تركيب اعضاي ستاد سازمان تربيت بدني و بسيج اظهارداشت: درستادي كه به همين منظورتشكيل شده است معاونت ورزشي سازمان، معاونت پارلماني استانها، معاونت ورزش بانوان ومعاونت فرهنگي آموزشي بعنوان چهارمعاونت اصلي دراين ستاد عضويت دارند، ضمن اينكه مديركل پايگاههاي قهرماني، رييس فدراسيون ورزش همگاني ومسوول ورزش روستايي يكي ديگر از اعضاي اين ستاد هستند.

كفاشيان درپايان همچنين خبرداد: سازمان تربيت بدني درحال تدوين تشكيل سازمان ورزش همگاني دركشوراست ودرتشكيل اين سازمان تلاش داريم تا با كمك بسيج وامكانات نيروهاي ارزشي دراختيار است دراين راستا گامهاي اساسي برداريم.