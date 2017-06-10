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۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۵

دادستان اهواز خبرداد:

برخورد با مسببان درگیری طایفه‌ای در رامهرمز/چندین خانه درآتش سوخت

برخورد با مسببان درگیری طایفه‌ای در رامهرمز/چندین خانه درآتش سوخت

دادستان عمومی و انقلاب اهواز با تایید خبر درگیری به علت اختلافات طایفه‌ای در رامهرمز و کشته شدن یک نفر گفت:دادگستری کل استان در کنار عوامل انتظامی پیگیر این پرونده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسینی پویا دادستان اهواز با اعلام اینکه این درگیری و اختلاف طایفه ای از سال گذشته و به خاطر اختلاف بر سر زمین در یکی از روستاهای باغملک  آغاز شده بود گفت: علیرغم پیگیری های انجام شده و برخی پادرمیانی ها بعضا شاهد درگیری های پراکنده میان افراد دو طایفه حتی در شهرهای اطراف هستیم که دامنه آن شب گذشته به رامهرمز نیز کشیده شده و درگیری میان برخی از خانواده ها و اعضای دو طایفه موجب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر،همچنین به آتش کشیده شدن چند خانه شد.

وی با تاکید بر اینکه دادگستری استان و مجموعه عوامل انتظامی پیگیر این پرونده و رسیدگی دقیق و قاطع به آن هستند افزود:توصیه اکید ما و مجموعه مردم و مسئولان استان پرهیز از چنین درگیری هایی است و امیدوارم بزرگان و اعضای فهیم و بردبار دو طایفه با وساطت افراد معتمد، دامنه این اختلاف را از بین برده و شاهد صلح و سازش میان آنان باشیم.
 

کد مطلب 4000712

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