به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسینی پویا دادستان اهواز با اعلام اینکه این درگیری و اختلاف طایفه ای از سال گذشته و به خاطر اختلاف بر سر زمین در یکی از روستاهای باغملک آغاز شده بود گفت: علیرغم پیگیری های انجام شده و برخی پادرمیانی ها بعضا شاهد درگیری های پراکنده میان افراد دو طایفه حتی در شهرهای اطراف هستیم که دامنه آن شب گذشته به رامهرمز نیز کشیده شده و درگیری میان برخی از خانواده ها و اعضای دو طایفه موجب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر،همچنین به آتش کشیده شدن چند خانه شد.

وی با تاکید بر اینکه دادگستری استان و مجموعه عوامل انتظامی پیگیر این پرونده و رسیدگی دقیق و قاطع به آن هستند افزود:توصیه اکید ما و مجموعه مردم و مسئولان استان پرهیز از چنین درگیری هایی است و امیدوارم بزرگان و اعضای فهیم و بردبار دو طایفه با وساطت افراد معتمد، دامنه این اختلاف را از بین برده و شاهد صلح و سازش میان آنان باشیم.

