اعزام ۶۰ گروه تبلیغی جهادی به مناطق محروم کشور در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عماد دخانی با اشاره به جزئیات طرح «سفیران رمضان» در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور اظهار کرد: یکی از مجموعه‌هایی که تحت مدیریت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی فعالیت می‌کند، مدیریت اعزام مبلغ به مناطق محروم و کم‌برخوردار است.

وی با بیان اینکه اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان در دستور کار این سازمان قرار گرفته و هم‌اکنون این مهم در حال اجرایی شدن است، افزود: اولویت اعزام مبلغ به مناطق محروم با روستاهایی است که جمعیت بالای ۳۰ خانوار داشته باشند.

مدیر امور فرهنگی کارکنان و خدام سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مدنظر برای شناسایی گروه‌های مبلغ به مناطق محروم این بود که این گروه‌ها علاوه بر تبلیغی بودن، جهادی هم باشند.

وی افزود: در همین راستا فراخوانی از سوی معاونت تبلیغات حوزه علمیه خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی به صورت متمرکز اعلام شد و گروه‌های زیادی برای ثبت‌نام مراجعه کردند تا بتوانند در طرح «سفیران رمضان» همکاری داشته باشند که در نهایت ۶۰ گروه پذیرفته شدند و برای آن‌ها پرونده تبلیغی تشکیل شد.

دخانی گفت: در حال حاضر ۲۲ گروه در مشهد و حاشیه این شهر ، ۱۴ گروه در شهرستان‌های باخرز، بردسکن، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس، فریمان ، قوچان، نیشابور و.... و ۲۶ گروه در ۴ استان کرمان، تهران، خراسان شمالی و خراسان جنوبی فعالیت دارند که در مجموع در این طرح ۱۰۰۰ مبلغ خواهر و برادر حضور خواهند داشت.

وی به خدمات ارائه شده در طرح سفیران رمضان اشاره کرد و گفت: در این طرح برنامه‌های فرهنگی همچون برگزاری جنگ، برگزاری مسابقه، جزخوانی و ترتیل‌خوانی به صورت همزمان و یکپارچه، خطابه و منبر، نمایش‌های عروسکی با محوریت دینی، بیان احکام و اقدامات عمرانی همچون ساخت مسجد و خانه عالم انجام می‌شود.

مدیر فرهنگی کارکنان و خدام سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از توزیع بسته‌های غذایی در راستای حمایت از خانواده‌های مستضعف همزمان با اجرای این طرح در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور خبر داد و گفت: برنامه بعدی اعزام مبلغان به مناطق محروم و کم‌برخوردار همزمان با ایام دهه کرامت خواهد بود.