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۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

مدیر امور خدمه سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی خبر داد؛

اعزام ۶۰ گروه تبلیغی جهادی به مناطق محروم کشور در ماه مبارک رمضان

اعزام ۶۰ گروه تبلیغی جهادی به مناطق محروم کشور در ماه مبارک رمضان

مشهد- مدیر امور خدمه سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از اعزام ۶۰ گروه تبلیغی جهادی به مناطق محروم کشور با هدف خدمت‌رسانی به محرومان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عماد دخانی با اشاره به جزئیات طرح «سفیران رمضان» در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور اظهار کرد: یکی از مجموعه‌هایی که تحت مدیریت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی فعالیت می‌کند، مدیریت اعزام مبلغ به مناطق محروم و کم‌برخوردار است.

وی با بیان اینکه اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان در دستور کار این سازمان قرار گرفته و هم‌اکنون این مهم در حال اجرایی شدن است، افزود: اولویت اعزام مبلغ به مناطق محروم با روستاهایی است که جمعیت بالای ۳۰ خانوار داشته باشند.

مدیر امور فرهنگی کارکنان و خدام سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مدنظر برای شناسایی گروه‌های مبلغ به مناطق محروم این بود که این گروه‌ها علاوه بر تبلیغی بودن، جهادی هم باشند.

وی افزود: در همین راستا فراخوانی از سوی معاونت تبلیغات حوزه علمیه خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی به صورت متمرکز اعلام شد و گروه‌های زیادی برای ثبت‌نام مراجعه کردند تا بتوانند در طرح «سفیران رمضان» همکاری داشته باشند که در نهایت ۶۰ گروه پذیرفته شدند و برای آن‌ها پرونده تبلیغی تشکیل شد.

دخانی گفت: در حال حاضر ۲۲ گروه در مشهد و حاشیه این شهر ، ۱۴ گروه در شهرستان‌های باخرز، بردسکن، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس، فریمان ، قوچان، نیشابور و.... و ۲۶ گروه در ۴ استان کرمان، تهران، خراسان شمالی و خراسان جنوبی فعالیت دارند که در مجموع در این طرح ۱۰۰۰ مبلغ خواهر و برادر حضور خواهند داشت.

وی به خدمات ارائه شده در طرح سفیران رمضان اشاره کرد و گفت: در این طرح  برنامه‌های فرهنگی همچون برگزاری جنگ، برگزاری مسابقه، جزخوانی و ترتیل‌خوانی به صورت همزمان و یکپارچه، خطابه و منبر، نمایش‌های عروسکی با محوریت دینی، بیان احکام و اقدامات عمرانی همچون ساخت مسجد و خانه عالم انجام می‌شود.

مدیر فرهنگی کارکنان و خدام سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از توزیع بسته‌های غذایی در راستای حمایت از خانواده‌های مستضعف همزمان با اجرای این طرح در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور خبر داد و گفت: برنامه بعدی اعزام مبلغان به مناطق محروم و کم‌برخوردار همزمان با ایام دهه کرامت خواهد بود.

کد مطلب 4000805

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