جشن گلریزان در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان ظهر شنبه به منظور کمک به خانواده زندانیان جرائم غیر عمد در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد.

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری در این جشن اظهار داشت: ۱۶۰ زندانی جرایم غیر عمد با کمک خیران در سال گذشته از زندان آزاد شدند.

سیدعبدالرحمان توفیقیان ادامه داد: بدهی مالی این تعداد زندانی ۱۳۴ میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جشن های گلریزان در چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در آزاد سازی زندانیان ایفا کرده است، عنوان کرد: خیران با حضور در این جشن ها نقش مهمی در آزاد سازی زندانیان ایفا کرده اند.

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیشترین زندانیان جرایم غیر عمد مالی است که با کمک خیران این زندانیان آزاد می شوند.

۱۵هزار زندانی جرایم غیر عمد در زندان کشور وجود دارد

عضو ستاد دیه کشور نیز در این جشن اظهار داشت: برگزاری جشن های گلریزان در سراسر کشور از سال ۶۶ آغاز شده است.

نادر رمضان خواه عنوان کرد:از سال ۶۶ تاکنون ۱۰۳ هزار زندانی با کمک خیران از زندان های کشور آزاد شده اند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار زندانی آزادی این زندانیان با کمک خیران محقق می شود.

عضو ستاد دیه کشور تاکید کرد: بخشی از زندانیان جرایم غیر عمد زندانیان هستند که به علت نداشتن بیمه خودرو دچار مشکل شده اند و در زندان تحمل حبس می کنند.

وی با اشاره به اینکه خیران با کمک خود به زندانیان نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند، بیان کرد: بازگشت یک زندانی جرایم غیر عمد به آغوش خانواده بسیاری از مشکلات را در جامعه حل می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد نیز در این همایش اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در حال حاضر یکی از برترین دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری است.

عبدالله قاسمی پیربلوطی عنوان کرد: جشن گلریزان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد نخستین جشن ویژه دانشجویان و اساتید است که نقش مهمی در آزاد سازی زندانیان استان ایفا می کند.