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۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۰۰

حاشیه های دیدار ایران - صربستان؛

افت حضور تماشاگران در سالن آزادی/ ورود به ورزشگاه سخت‌تر از همیشه

افت حضور تماشاگران در سالن آزادی/ ورود به ورزشگاه سخت‌تر از همیشه

استقبال از دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در بیست و هشتمین دوره رقابت های لیگ جهانی نسبت به دور قبل افت محسوسی داشته و تماشاگران کمتری به سالن آزادی می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که در نخستین دیدار خود در هفته دوم لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ برابر بلژیک به برتری ۳ بر ۲ رسیده بود از ساعت ۲۱:۱۰ امروز شنبه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی به مصاف تیم ملی صربستان خواهد رفت.

این دیدار در شرایطی برگزار می شود که به نظر می رسد مانند دیدار ایران برابر بلژیک بازهم تماشاگران سالن را پر نکنند و صندلی های زیادی خالی بماند. یکی از دلایل استقبال کم تماشاگران از این مسابقات قیمت بلیت هاست که به ارزش ۴۰ هزار تومان به فروش می رسد. 

البته سخت گیری های بیشتری هم نسبت به دوره قبل برای ورود تماشاگران انجام می شود که تحت تاثیر اتفاقات اخیر است و طبیعی هم به نظر می رسد. با این حال ورود خبرنگاران سخت تر از همیشه بود و از در اصلی ورزشگاه اجازه ورود به خبرنگاران و عکاسان را نمی دادند و ناهماهنگی زیادی هم بین نیروهای انتظامی وجود داشت. 

خبرنگاران و عکاسانی که برای پوشش خبری و تصویری دیدار ایران و صربستان راهی مجموعه ورزشی آزادی شدند ناچار بودند پس از سرگردانی فراوان خود راهی برای ورود به ورزشگاه پیدا کنند چرا که درهای اصلی بسته شده بود!

کد مطلب 4000887
رضا خسروي

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