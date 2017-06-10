نیکولا گربیچ: وقتی ایران ست سوم را برد ترسیدم/ خاطراتم تکرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیکولا گربیچ پس از دیدار شامگاه شنبه تیمش برابر ایران در هفته دوم لیگ جهانی گفت: از عملکرد بازیکنانم بسیار راضی هستم. سال گذشته دو بر صفر جلو بودیم اما ایران در سه ست بعد ما را شکست داد. وقتی در ست سوم ایران برابر ما به پیروزی رسید خاطره گذشته برایم تکرار شد و ترسیدم. اما در ست چهارم بازیکنانم به بازی برگشتند و توانستند به پیروزی برسند.

وی افزود: بازی روز یکشنبه برابر بلژیک برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که این تیم قدرتمند است و نتیجه این بازی می تواند سرنوشت ساز باشد.

گرییچ در مورد رویارویی تیمش با بلژیک گفت: اعتقاد دارم تیم ما بسیار بهتر از بلژیک است. اگر مثل دیدار برابر ایران برابر بلژیک هم به میدان برویم قطعا به پیروزی خواهیم رسید. بازیکنانم قطعا در دیدار برابر بلژیک به دنبال پیروزی هستند.

کاپیتان تیم ملی والیبال صربستان هم در مورد این بازی گفت: این بهترین بازی صربستان در این دوره از رقابت های لیگ جهانی بود. از تماشاگران بسیار خوب ایران تشکر می کنم. ایران کشور والیبال دوستی است. برای تیم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا هم آرزوی موفقیت دارم.