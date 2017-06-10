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۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۰۸

محققان هشدار می دهند؛

آلودگی هوا به DNA کودکان آسیب می رساند

آلودگی هوا به DNA کودکان آسیب می رساند

افراد جوان مبتلا به آسم با کوتاه شدگی تلومرها که با افزایش سن رخ می دهد، روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا هشدار دادند میزان بالای آلودگی هوا مرتبط با ترافیک منجر به نوع ویژه آسیب به DNA موسوم به کوتاه شدگی تلومر در کودکان و نوجوانان می شود.

همچنین شواهد نشان می دهد افراد جوان مبتلا به آسم هم دچار کوتاه شدگی تلومر می شوند. کوتاه شدگی تلومر نوعی آسیب به DNA است که معمولا با افزایش سن مرتبط است.

جان بالمز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج ما نشان می دهد که طول تلومر ممکن است دارای پتانسیل استفاده به عنوان نشانگر زیستی آسیب به DNA به دلیل قرارگیری در معرض محیط زیست یا التهاب مزمن باشد.»

این مطالعه شامل ۱۴ کودک و نوجوان ساکن در شهر فرزنو در ایالت کالیفرنیا به عنوان دومین شهر آلوده آمریکا بودند. محققان رابطه بین PAH (هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه) را که آلاینده ناشی از اگزوز وسایط نقلیه است با کوتاه شدن تلومرها بررسی کردند.

محققان دریافتند هرچقدر میزان قرارگیری در معرض PAHها افزایش می یافت، طول تلومرها هم کوتاه تر می شد. مطالعه نشان داد کودکان و نوجوانان مبتلا به آسم بیش از سایرین در معرض میزان بالاتر PAH هستند.

محققان تاکید می کنند کودکان بیش از افراد بزرگسال در مقابل آلاینده های ترافیکی آسیب پذیر هستند.

کد مطلب 4000925

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