حفاری ٤،٥ کیلومتر از تونل خط٣/دستگاه حفار از میدان شهدا عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کیامرز شامگاه شنبه در مراسم جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) که در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خط یک قطارشهری مشهد ٦ سال پیش به بهره برداری رسید و در حال حاضر روزانه ١٣٠ هزار نفر را جابه جا می کند.

وی افزود: با تلاش های همکاران بنده در مدیریت شهری و پیمانکار پروژه، فاز نخست خط دو قطارشهری مشهد نیز شامل ٦ ایستگاه از انتهای طبرسی تا میدان شهدا تکمیل شد و به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد با بیان اینکه هزینه های ساخت مترو بسیار بالا است تصریح کرد: حفاری خط ٣ قطار شهری مشهد از دی ماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر دستگاه حفار به میدان شهدا رسیده است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش های پروژه خط ٣ قطارشهری غرق در آب بودن تونل آن است که برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، باید عملیات مهندسی ویژه ای انجام گیرد.

کیامرز خاطرنشان کرد: برنامه مدیریت شهری این است که تا ٣ سال آینده خط ٣ قطارشهری مشهد تکمیل شده و آماده سرویس دهی به شهروندان مشهدی وزائران شود.

وی گفت: حفاری خط سه قطارشهری در عمق ٤٠ متری در حال انجام است و دستگاه حفار نیز هم اکنون به صورت غرق در آب در حال حفاری است.

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد بیان کرد: دستگاه مکانیزه حفار تونل خط ٣ قطارشهری با عبور از زیر تونل خط ٢ به ابتدای خیابان آیت الله شیرازی رسیده است.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی پروژه خط ٣ قطارشهری مشهد، تسهیل شرایط دسترسی زائران به حرم مطهر رضوی است که امیدواریم در آینده ای نزدیک این مهم تحقق یابد.