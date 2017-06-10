اختصاص ۲۴ میلیارد تومان اعتبار به عمران شش دهستان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی شنبه شب در کارگروه بسیج سازندگی استان اظهارکرد: بسیج سازندگی در سال ۷۹ راه اندازی و با حرکت جهادی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه امروز در تمامی عرصه‌ها و اقشار گروه‌های جهادی را داریم، بیان داشت: سال گذشته در خراسان جنوبی بالغ بر ۲۹ هزار نفر به اردوهای جهادی اعزام شده‌اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۲ گروه جهادی مهمان از سایر نقاط کشور در استان حضور یافته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید عرصه یابی مناسب برای اجرا برنامه‌ها توسط گروه‌های جهادی انجام شود، گفت: باید ایست پروژه‌هایی که منابع مشخص، دستگاه متولی مشخص و عام المنفعه هستند در اختیار کارگروه قرارگیرد و برای اجرا توسط بسیج سازندگی با اولویت بندی‌های کارگروه دنبال شود.

وی بابیان اینکه بسیج سازندگی پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز ورود کرده است، بیان داشت: به عنوان یک بازوی اجرایی در این حوزه ورود کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی تنها به تولید ختم نمی‌شود و در زندگی و سبک زندگی وجود دارد، اضافه کرد: در این زمینه آموزش‌های عمومی را در حوزه اقتصاد مقاومتی داریم که سالانه به بیش از سه هزار نفر این آموزش‌ها ارائه می‌شود.

راه اندازی سه هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی در استان

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش‌های تخصصی در این حوزه نیز با همکاری فنی و حرفه‌ای و جهاد کشاورزی برای اعطای گواهینامه به افراد دنبال می‌شود، ادامه داد: این آموزش‌ها منجر به راه اندازی کارگاه‌های اقتصاد مقاومتی در نقاط مختلف استان شده که در این راستا تسهیلات اشتغال زایی را پرداخت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تسهیلات اقتصاد مقاومتی در سه سال با نرخ چهار درصد پرداخت شد و سال گذشته این تسهیلات با نرخ ۱۶ درصد بود، گفت: خوشبختانه امسال این تسهیلات را با نرخ چهار و ۱۰ درصد داریم.

وی از راه اندازی سه هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و گفت: تفاهم نامه مشترک با ۱۱ دستگاه اجرایی استان برای اجرای پروژه‌های کوچک و عام المنفعه داریم.

۴۰ پروژه محرومیت زدایی با همکاری قرارگاه قرب کوثر در دست اجرا است

زهرایی در ادامه با اشاره به همکاری قرارگاه قرب کوثر برای اجرای ۱۵۰ پروژه محرومیت زدایی در استان گفت: از این تعداد ۱۱۰ پروژه تا کنون به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه ۴۰ پروژه محرومیت زدایی دیگر در دست اجرا است، عنوان کرد: بیش از یک میلیارد تومان آورده قرارگاه قرب کوثر برای اجرای این پروژه‌ها بوده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی به تشکیل قرارگاه پیشرفت و آبادانی در استان اشاره کرد و گفت: شش دهستان استان هدف برنامه‌های این قرارگاه در استان خواهند بود.

وی با بیان اینکه اجرا برنامه در پنج حوزه در این دهستان‌ها دنبال خواهد شد، گفت: در حوزه فرهنگ، تعلیم و تربیت، سبک زندگی و طب اسلامی، زیرساخت و عمران برنامه خواهیم داشت.

تشکیل زنجیره های ارزش صنایع دستی و کشاورزی در شش دهستان استان

وی ادامه داد: در هر دهستان یک زنجیره ارزش صنایع دستی و یک زنجیره ارزش کشاورزی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اختصاص ۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه عمران و زیرساختی این دهستان‌ها گفت: از این رقم تأمین ۱۲ میلیارد تومان توسط قرارگاه مرکزی و ۱۲ میلیارد تومان دیگر باید از سوی استان تأمین شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: در هریک از دهستان‌ها چهار میلیارد تومان در این حوزه هزینه خواهد شد.

زهرایی عنوان کرد: ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی نیز به هر دهستان در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در اختیار نهادهای واسط برای پرداخت قرار می‌گیرد.