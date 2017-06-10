اهدای خون در طبس ۲۵ درصد افزایش یافت

آسیه حمزوی، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: میزان آمار مراجعه کنندگان برای اهداء خون از ۶۲۲ نفر در سال ۹۵ به ۷۸۱ نفر در سال ۹۶ رسیده و با افزایش ۲۶ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: از این بین ۵۲۲ نفر در سال ۹۵ و حدود ۶۵۰ نفر در سال ۹۶ با افزایش ۲۵ درصدی موفق به اهدای خون شدند.

حمزوی افزود: مسئله حائز اهمیت برای ما آن دسته از اهداکنندگانی هستند که بصورت مستمر برای اهدای خون مراجعه می‌کنند و موفق می‌شوند در سال حداقل ۲ مرتبه، خون خود را اهداء کنند که این آمار نسبت به سال گذشته، ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به هدایای نقدی مردم به پایگاه انتقال خون، گفت: این هزینه‌ها صرف آن دسته از عزیزانی می‌شود که در اثر سوانح رانندگی و تصادفات دچار خونریزی می‌شوند.

وی تصریح کرد: همچنین بعضی بیماران سرطانی، کسانی که دچار سوختگی‌های شدید هستند، بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی نیز از این هزینه‌های نقدی بهره مند می‌شوند و بعضی از داروها از فراورده‌های خون با کمک این هدایا تهیه می‌شود.

حمزوی در ادامه افزود: متاسفانه میزان مشارکت بانوان در اهدای خون شهرستان طبس کم است و طبق آمار کمتر از ده درصد بانوان طبس خون خود را اهدا می‌کنند.

مسئول پایگاه انتقال خون طبس با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی تنها ۳ پایگاه فعال اهدای خون مشغول به کار هستند، گفت: در طبس بالاترین درصد استفاده از خون‌های اهدایی برای مجروحین تصادفات جاده‌ای استفاده می‌شود.

وی با تاکید بر حضور مردم به پایگاه‌های انتقال خون گفت: ما به تمامی گروه‌های خونی نیاز داریم و گروه خونی O مثبت فراوان‌ترین گروه خونی است و به همان نسبت مصرف آن نیز بیشتر است.

حمزوی در ادامه گفت: گروه خونی منفی، نادر است و در بعضی مواقع ممکن است ما را با مشکل مواجه کند که البته با برنامه ریزی‌های بسیار تلاش بر این است تا این مشکل به حداقل برسد.

وی در پایان تصریح کرد: ساعات کاری پایگاه انتقال خون شهرستان طبس در ماه مبارک رمضان هر شب از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه لغایت ۲۴ می‌باشد و آماده‌ی خون گیری از همشهریان عزیز و نیکوکار هستیم.